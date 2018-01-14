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Trump: DACA Muhtemelen Öldü

14.01.2018 23:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

Amerika Başkanı Donald Trump yaklaşık 800 bin göçmenin sınır dışı edilmesini engelleyen ve DACA olarak bilinen programın muhtemelen öldüğünü belirtti.

Amerika Başkanı Donald Trump yaklaşık 800 bin göçmenin sınır dışı edilmesini engelleyen ve DACA olarak bilinen programın muhtemelen öldüğünü belirtti.

Çocukken anne babaları tarafından Amerika'ya getirilen yaklaşık 800 bin göçmenin koruyan programın geleceği Washington'daki en önemli gündem maddelerinden biri. Konu Beyaz Saray ve Kongre arasında müzakere ediliyor.

Geçen hafta Başkan Donald Trump, kendisine 3 Cumhuriyetçi ve 3 Demokrat senator tarafından sunulanDACA'nın uzatılması önerisini reddetmişti.

Senatörler Meksika'yla sınır güvenliğini sağlanması için kaynak artırımı da dahil bir dizi göçmenlik politkalarının değişmesi önerisinde de bulunmuştu.

Trump'ın konuyla ilgili Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında Haiti, El Salvador ve Afrika ülkeleri için argo kelime kullanması hem ulusal hem de uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Trump Pazar günü attığı bir dizi tweet ile Demokratları göçmenlik ve kaynak tartışmalarında ordu için gerekli olan parayı almaya çalışmakla suçladı.

Trump, "Başkan olarak ülkeye gelen insanların bize güçlü ve yeniden büyük olma konusunda yardımcı olmasını isterim” dedi, bunun liyakata dayanması gerektiğini belirtti. Trump "daha fazla piyango yok” ifadesini de kullandı.

Trump, diğer ülkelerin Amerika'ya muhtemel teröristleri ve en az eğitim almış olanları gönderdiğini iddia ediyor.

Trump geçen yıl DACA programını sona erdirmiş ancak sınır dışı edilmeleri erteleyerek Kongre'den 5 Mart'a kadar konuyla ilgili bir karara varmasını istemişti.

DACA programı eski Başkan Barack Obama tarafından yürürlüğe konmuştu.

California'da bir mahkeme DACA programını şu anda durdurmama kararı almıştı.

Cumartesi günü de yönetim program çerçevesinde genç göçmenlerin sınırdışı edilmesini önleyen korumanın yenilenmesi için başvuruları kabul edeceğini kaydetmişti.

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