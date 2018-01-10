HABER

Trump Davos’a Katılacak

10.01.2018 00:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın bu yılki Davos Dünya Ekonomik Forumu’na katılacağını açıkladı. Trump, bu foruma katılan ikinci, son 18 yıldaki ise ilk ABD başkanı olacak.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın bu yılki Davos Dünya Ekonomik Forumu'na katılacağını açıkladı. Trump, bu foruma katılan ikinci, son 18 yıldaki ise ilk ABD başkanı olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan, ‘Önce Amerika' gündemini dünya liderleri nezdinde ileriye götürme fırsatlarından memnuniyet duyuyor. Bu yılki Dünya Ekonomik Forumu'nda başkan, Amerikan iş dünyası, sanayi ve işçilerini güçlendirmeye yönelik politikalarını tanıtmayı dört gözle bekliyor” dedi.

ABD başkanları, toplantının bir araya getirdiği aşırı zengin gruba çok yakın görünmeme kaygısıyla genelde foruma katılmamayı tercih ediyordu. Foruma ilk ve en son katılan ABD başkanı 2000 yılında Bill Clinton oldu. Eski başkanlardan Ronald Reagan da foruma uydu bağlantısı üzerinden hitap etmişti.

ABD, İsviçre'nin Davos kasabasındaki yıllık foruma genelde üst düzey heyet gönderiyor. Geçmişte eski başkan yardımcıları Dick Cheney ve Joe Biden foruma katılmıştı. Bir diğer eski başkan yardımcısı Al Gore, müzisyen Bono, Brezilyalı yazar Paulo Coelho ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de foruma düzenli olarak katılan isimler arasında yer alıyor. Avrupa ve Afrika'dan devlet ya da hükümet başkanları da foruma sık sık katılıyor.

Bu yılki forum 23-26 Ocak günleri arasında yapılacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile anlaştığı iddia edildi

Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile anlaştığı iddia edildi

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

Nita Kuzmina Drogba'nın aklını başından aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!

Uzaydan paylaştı: Büyük bir duyurum var!

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Tayland Başbakanı: Soruları karton maketime sorun

Tayland Başbakanı: Soruları karton maketime sorun

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

Eşcinsel imamdan çok tartışılacak öneri!

ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki yağdı

ABD ulusal marşını okurken zorlanan Trump'a tepki yağdı

Hollanda’da aşırı sağcı aday ‘Camileri yakalım’ çağrısı için özür diledi

Hollanda’da aşırı sağcı aday ‘Camileri yakalım’ çağrısı için özür diledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.