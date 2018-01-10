Trump Davos’a Katılacak

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın bu yılki Davos Dünya Ekonomik Forumu'na katılacağını açıkladı. Trump, bu foruma katılan ikinci, son 18 yıldaki ise ilk ABD başkanı olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan, ‘Önce Amerika' gündemini dünya liderleri nezdinde ileriye götürme fırsatlarından memnuniyet duyuyor. Bu yılki Dünya Ekonomik Forumu'nda başkan, Amerikan iş dünyası, sanayi ve işçilerini güçlendirmeye yönelik politikalarını tanıtmayı dört gözle bekliyor” dedi.

ABD başkanları, toplantının bir araya getirdiği aşırı zengin gruba çok yakın görünmeme kaygısıyla genelde foruma katılmamayı tercih ediyordu. Foruma ilk ve en son katılan ABD başkanı 2000 yılında Bill Clinton oldu. Eski başkanlardan Ronald Reagan da foruma uydu bağlantısı üzerinden hitap etmişti.

ABD, İsviçre'nin Davos kasabasındaki yıllık foruma genelde üst düzey heyet gönderiyor. Geçmişte eski başkan yardımcıları Dick Cheney ve Joe Biden foruma katılmıştı. Bir diğer eski başkan yardımcısı Al Gore, müzisyen Bono, Brezilyalı yazar Paulo Coelho ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de foruma düzenli olarak katılan isimler arasında yer alıyor. Avrupa ve Afrika'dan devlet ya da hükümet başkanları da foruma sık sık katılıyor.

Bu yılki forum 23-26 Ocak günleri arasında yapılacak.