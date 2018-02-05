Trump Demokrat Milletvekiline İsim Taktı: ‘Küçük Adam Schiff…’

Amerika’da gündem hala Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun geçen hafta kamuoyuna açtığı tartışmalı iç yazışma belgeleri.
Trump, FBI ve Adalet Bakanlığı’nın Rusya soruşturmasında usulsüzlükler yaptığını öne süren belgenin kendisini temize çıkardığını savunuyor.
Ancak sadece Demokratlar değil Cumhuriyetçiler’den de Trump’ın bu görüşüne katılmayanlar var.
Başkan Trump yeni haftaya yine sabah erken saatlerde Twitter mesajlarıyla başladı ve bu sefer hedefinde istihbarat komisyonunun en kıdemli Demokrat üyesi Adam Schiff vardı.
Eleştirdiği kişilere sık sık lakap takmasıyla bilinen Trump, Adam Schiff için de “küçük Adam Schiff” ifadesini kullandı. “Daha üst bir makam için çılgınca uğraşan küçük Adam Schiff Washington’daki en büyük yalancılardan biri. Kapalı oturumlardan, gizli bilgileri yasadışı biçimde sızdırmak için ayrılıyor. Ona engel olunmalı” diye yazdı.
Schiff’ten ise yanıt gecikmedi. Trump’a hitaben, “Amerikan halkı, yanlış iftiraları tweet atmak yerine, televizyonu kapatmanızı ve bütçe krizi, göçmenlik konusu ya da diğer meseleleri çözmeye yardımcı olmanızı takdir eder” dedi.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda bu sefer de Demokratlar’ın kendi iç belgesinin yayınlanması gündemde. Bunun kararı verilecek bugün. Demokratlar kendi belgelerinin Cumhuriyetçiler'in iç yazışmalardaki hatalarını ve eksikliklerini ortaya koyacağını söylüyor. Trump’ı da aynı Cumhuriyetçiler’e yaptığı gibi Demokratlar’ın belgesinin de kamuoyuna açılmasını destekleme çağırıyor, bunu yapmaması halinde Trump’ın amacının Rusya soruşturmasını baltalamak olduğunun açıkça ortaya çıkacağını savunuyorlar.
Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Demokratlar’ın belgesini hassas istihbarat bilgilerinin çıkarılması halinde yayınlanmasını desteklediğini açıkladı.
Özel savcı Robert Mueller, hem 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Trump kampanyasıyla Rusya arasında gizli işbirliği yapılıp yapılmadığını hem de soruşturma sırasında Trump’ın yargıya müdahale edip etmediğini soruşturuyor.
Trump, İstihbarat Komisyonu’ndaki Cumhuriyetçiler!in hazırladığı son belgenin, “cadı avı” olarak adlandırdığı soruşturmada adını temize çıkardığı görüşünde, ancak komisyondaki 4 Cumhuriyetçi, belgenin yayınlanmasının Mueller’in soruşturmasına engel oluşturmaması, soruşturmanın tamamlanmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi. Demokratlar zaten bu işin siyasi olduğunu, amacın Mueller’i ve onu atayan Adalet Bakan Yardımcısı Rosenstein’i baltalamak olduğunu savunuyorlar, komisyonun Cumhuriyetçi başkanı Devin Nunes’i de belgeyi hazırlarken Beyaz Saray’yla işbirliği yapmakla suçluyorlar.
Trump ise bugünkü tweet’lerinde Nunes’e de destek çıktı. Nunes’i “muazzam cesur bir insan” olarak tanımladı, “Ortaya çıkardıklarından ve nelere katlanmak zorunda kaldığından dolayı ileride bir gün büyük Amerikan kahramanı olarak hatırlanabilir” dedi.
Trump’ın bir mesajı da çocuk yaşta aileleri tarafından Amerika’ya getirilen belgesiz genç göçmenleri ilgilendiren DACA programıyla ilgiliydi. DACA konusunda, güçlü bir sınır güvenliği ve çok ihtiyaç duyulan duvar inşasını içermeyen bir anlaşmanın vakit kaybı olacağı uyarısında bulundu.
Trump DACA programını sonlandırmış, üzerinde düzeltmeler yapması için Kongre’ye 5 Mart’a kadar süre tanımıştı. Vakit yaklaşıyor, önümüzdeki dönemde bu konuda da iki parti arasında sıkı bir pazarlık sürecinin yürütülmesi bekleniyor.
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