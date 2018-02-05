Trump Demokrat Milletvekiline İsim Taktı: ‘Küçük Adam Schiff…’

Amerika’da gündem hala Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun geçen hafta kamuoyuna açtığı tartışmalı iç yazışma belgeleri.

Trump, FBI ve Adalet Bakanlığı’nın Rusya soruşturmasında usulsüzlükler yaptığını öne süren belgenin kendisini temize çıkardığını savunuyor.

Ancak sadece Demokratlar değil Cumhuriyetçiler’den de Trump’ın bu görüşüne katılmayanlar var.

Başkan Trump yeni haftaya yine sabah erken saatlerde Twitter mesajlarıyla başladı ve bu sefer hedefinde istihbarat komisyonunun en kıdemli Demokrat üyesi Adam Schiff vardı.

Eleştirdiği kişilere sık sık lakap takmasıyla bilinen Trump, Adam Schiff için de “küçük Adam Schiff” ifadesini kullandı. “Daha üst bir makam için çılgınca uğraşan küçük Adam Schiff Washington’daki en büyük yalancılardan biri. Kapalı oturumlardan, gizli bilgileri yasadışı biçimde sızdırmak için ayrılıyor. Ona engel olunmalı” diye yazdı.

Schiff’ten ise yanıt gecikmedi. Trump’a hitaben, “Amerikan halkı, yanlış iftiraları tweet atmak yerine, televizyonu kapatmanızı ve bütçe krizi, göçmenlik konusu ya da diğer meseleleri çözmeye yardımcı olmanızı takdir eder” dedi.