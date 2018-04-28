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Trump Demokrat Senatörün İstifasını İstedi

28.04.2018 22:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Eski Muharipler Bakanlığı’na aday gösterdiği Ronny Jackson’ın çekilmesi sonrası, Demokrat Senatör Jon Tester’in istifasını istedi. Senato Muharipler Komisyonu’nda en kıdemli üyesi olan Tester, Jackson ile ilgili şüpheleri dile getirmişti

Trump Demokrat Senatörün İstifasını İstedi

ABD Başkanı Donald Trump, Eski Muharipler Bakanlığı’na aday gösterdiği Ronny Jackson’ın çekilmesi sonrası, Demokrat Senatör Jon Tester’in istifasını istedi. Senato Muharipler Komisyonu’nda en kıdemli üyesi olan Tester, Jackson ile ilgili şüpheleri dile getirmişti.

Beyaz Saray doktoru Tuğamiral Ronny Jackson, Kongre üyelerinin hakkında görevi suistimal ve aşırı alkol alma iddialarını gündeme taşımasının ardından, ülkenin en büyük ikinci federal kurumuna olan adaylığından vazgeçmişti.

Donald Trump ise Cumartesi günü Twitter’da paylaştığı mesajlarında iddiaların yanlış olduğunun ispatlandığını, Gizli Servis’in iddialarını kanıtlayamadığını, Demokratların Jackson ailesini yıkan iddiaları nedeniyle, Tester’ın istifa etmesi gerektiğini yazdı.

Demokrat Jon Tester, eski ve halen görevde olan 20’nin üzerinde ordu mensubundan Jackson hakkında, görev başında içki içtiği, dikkatsiz reçete yazdığı ve ve toksik çalışma ortamından sorumlu olduğu yönünde şikayetler aldıklarını söylemişti.

Çok sayıda haber kanalı, Jackson’ın reçeteli ilaçları fazla fazla yazdığı için “şekerci adam” olarak anıldığı şeklinde haberler geçerken, CNN’in bir haberinde de, Jackson’ın 2015’te bir yurtdışı gezisi sırasında gece geç saatlerde alkollü olarak bir kadın çalışanın otel odası kapısına sürekli vurarak rahatsızlık verdiği belirtildi. Habere göre, Gizli Servis, o dönemki ABD Başkanı Barack Obama’yı uyandırmamak için Jackson’a müdahale etti.

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