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14 ay süren tartışma sonuçlandı! Trump derin bir nefes aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2018 09:28 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesince yaklaşık 14 aydır sürdürülen Rusya soruşturmasının sona erdiği açıklandı

14 ay süren tartışma sonuçlandı! Trump derin bir nefes aldı

ABD'de Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesince Rusya soruşturmasının tamamlandığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılındaki seçim kampanya ekibiyle Rusya arasında herhangi bir "gizli iş birliği" olduğuna yönelik kanıt bulunamadığı açıklandı.

Komite Başkanı Teksas vekili Mike Conaway, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 150 sayfalık nihai raporlarını tamamladıklarını ifade etti.

Rusya'nın siber saldırılar yoluyla 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini araştırmak üzere Ocak 2017'de açılan soruşturma kapsamında bugüne kadar 73 kişiyi ifadeye çağıran ve 300 binden fazla dokümanı inceleyen komite, Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğu kanaatine varmadı.

TRUMP'IN YAKIN EKİBİ İFADE VERMİŞTİ

Komitenin ifadeye çağırdığı isimler arasında Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. da bulunuyordu.

Conaway, araştırmaları boyunca "bazı kötü yönetilmiş süreçler ve toplantılar" gördüklerini ancak gizli iş birliğini gösteren herhangi bir kanıt bulamadıklarını belirtti.

Söz konusu raporu komitenin Demokrat üyelerine gönderen Conaway, daha sonra raporun son halini kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti.

Aynı komitede yer alan Demokrat üyeler adına açıklama yapan Kaliforniya vekili Adam Schiff ise Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu komitenin vardığı sonucu "trajik bir dönüm noktası" sözleriyle eleştirdi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Trump, büyük harflerle, "Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, 14 aylık derinlikli soruşturması sonucunda Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasında 2016 Başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik herhangi bir gizli iş birliği ya da koordinasyon delili bulamamıştır." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine siber saldırılarla Rusya'nın müdahale ettiği iddiasıyla hem ABD Kongresinde hem de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller nezdinde ayrı ayrı soruşturma başlatılmıştı.

ABD Kongresinin alt kanadı sayılan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki soruşturma dün açıklanan raporla sona ererken, Kongrenin diğer kanadı olan Senatodaki İstihbarat Komitesi kendi uhdesindeki soruşturmayı sürdürüyor.

Söz konusu seçimlere müdahale iddiaları Moskova yönetimi tarafından başından itibaren reddediliyor.

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