Trump: Dünya iyi anlaştığımızı görmek istiyor

Trump, "çok iyi bir başlangıç" yaptıklarını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilk ikili zirve, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de başladı.

Pazartesi günü Putin ve Trump, kurmaylarının da katılacağı çalışma yemeği öncesinde yalnızca çevirmenlerin katılımıyla baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin ile "çok iyi bir başlangıç" yaptıklarını söyledi.

Trump ayrıca, "Açıkçası son yıllarda pek iyi anlaşamıyorduk. Dünyanın iyi anlaştığımızı görmek istediğini düşünüyorum gerçekten de. Biz iki büyük nükleer gücüz" dedi.

Putin ise, "İlişkilerimizi ve dünyadaki sorunlu konuları esaslı bir biçimde konuşmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Trump, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Bence olağanüstü bir ilişkimiz olacak. Umut ediyorum ki. Seçim kampanyamı yürütürken de Rusya ile iyi anlaşmanın kötü değil, iyi bir şey olduğunu hep söyledim ve eminim ki bunu sizler de seneler boyunca duydunuz" demişti. Trump ayrıca, zirvede "ticaretten askeri konulara, füzelerden nükleer konulara ve Çin'e her şeyi" görüşeceklerini aktarmıştı.