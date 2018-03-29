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Trump Dünyaca Ünlü Şirketi Yine Hedef Aldı

29.03.2018 17:10 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, bugün de bir tweet mesajı atıp, dünyaca ünlü online alışveriş şirketi Amazon’u çok az vergi ödemekle ve Amerikan Posta İdaresi’ni suistimal etmekle suçladı

Trump Dünyaca Ünlü Şirketi Yine Hedef Aldı

Başkan Donald Trump, dünyaca ünlü online alışveriş şirketi Amazon’u yine eleştirdi.

Trump, Perşembe sabahı attığı bir tweet mesajında, “Ben seçimlerin çok öncesinde de Amazon’a dair kaygılarımı hep dile getirdim. Diğer şirketlerin aksine eyaletlere ve belediyelere çok az vergi ödüyorlar. Posta İdaremizi, ofisboy gibi kullanıp Amerika’yı büyük gelir kaybına uğratıyorlar. Bir de binlerce perakendecinin iflasına neden oluyorlar!” dedi.

Başkan Trump’ın, “tekelleşmeyi önleyen yasalar veya rekabet yasalarıyla Amazon’u hedef almanın mümkün olup-olmadığını merak ettiğinin” ortaya çıkmasından sonra, Çarşamba günü, şirketin hisseleri %4,4 oranında değer kaybetmişti.

Amazon uzun yıllar boyunca online alışverişlerden satış vergisi alınmaması için çaba göstermişti. Ancak daha sonra bu çabası sonuç vermediğinden şu anda online satışlardan vergi alınıyor. Amerika Posta İdaresi de yıllardır zararına çalışırken, Amazon, posta yoluyla yaptığı satışlardan büyük karlar elde etti.

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