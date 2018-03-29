Trump Dünyaca Ünlü Şirketi Yine Hedef Aldı

Başkan Donald Trump, dünyaca ünlü online alışveriş şirketi Amazon’u yine eleştirdi.
Trump, Perşembe sabahı attığı bir tweet mesajında, “Ben seçimlerin çok öncesinde de Amazon’a dair kaygılarımı hep dile getirdim. Diğer şirketlerin aksine eyaletlere ve belediyelere çok az vergi ödüyorlar. Posta İdaremizi, ofisboy gibi kullanıp Amerika’yı büyük gelir kaybına uğratıyorlar. Bir de binlerce perakendecinin iflasına neden oluyorlar!” dedi.
Başkan Trump’ın, “tekelleşmeyi önleyen yasalar veya rekabet yasalarıyla Amazon’u hedef almanın mümkün olup-olmadığını merak ettiğinin” ortaya çıkmasından sonra, Çarşamba günü, şirketin hisseleri %4,4 oranında değer kaybetmişti.
Amazon uzun yıllar boyunca online alışverişlerden satış vergisi alınmaması için çaba göstermişti. Ancak daha sonra bu çabası sonuç vermediğinden şu anda online satışlardan vergi alınıyor. Amerika Posta İdaresi de yıllardır zararına çalışırken, Amazon, posta yoluyla yaptığı satışlardan büyük karlar elde etti.
Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!
İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Romanya ve Moldova birleşme yolunda
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Tecavüzcüleri önce soydu, sonra dakikalarca dövdü! Hızını alamayınca da...
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Kendisini kontrol edemedi! Kilo vermek isterken bu hale geldi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum