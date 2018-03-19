Trump Dünyanın En Kanlı Çetesine Savaş Açtı

Trump yönetiminin, göçmenler konusunda aldığı kararlar, yeni yasalar ve yasadışı göçmenlerle ilgili olarak alınması planlanan bazı yeni önlemlerle ilgili tartışmalar ABD’de gündemindeki yerini korumayı sürdürüyor.
Başkan Donald Trump, 30 Ocak’ta yaptığı ilk ‘Birliğin Durumu’ konuşmasının göçmenlik politikalarıyla ilgili olan bölümünde, daha önce hiçbir Amerika başkanının yapmadığı bir şey yaptı.
Trump, ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında, daha önce bilinenlerin dışında, ABD için tehdit olarak yeni bir düşmanın adını da ilk kez dile getirdi. ABD halkını tehdit eden o yeni düşman “çeteler”di.
Çetelere karşı savaş ilanı
Yıllardır bir gelenek haline dönüşen, ABD başkanlarının geçirdikleri son yılı özetledikleri, ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında bu kez ülkeyi tehdit eden en önemli düşmanlar arasına küresel, bölgesel güçler, cihatçı teröristler ve bilinen bazı ülkelerin yanı sıra, bir de “çete” kavramı eklendi.
Donald Trump, ülkede yasadışı bir şekilde kalan ya da yasadışı yollardan Amerika’ya gelen çete üyelerinin Amerika göçmenlik yasalarının bazı boşluklarından yararlanıp, göçmenlerle ilgili yasaları suiistimal ettiğini öne sürdü.
Başkan’a göre bu kanlı çeteler, ülkenin huzurunu bozup masum Amerikan vatandaşlarının hayatına kastediyordu. Bu sürdürülebilir bir durum değildi. Başkan, bu kanlı çetelere karşı olduğunu ve onlarla sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı.
Trump’a göre Amerikan halkı için büyük bir güvenlik sorunu olarak tanımlanan bu yeni ve tehlikeli düşmanın adı MS-13 çetesiydi.
Mara Salvatrucha adıyla kurulan çete daha sonraki yıllarda da 13 rakamını adının baş harflerine ekleyip MS-13 adını almıştı.
Trump’ın 30 Ocak’ta Kongre’nin iki kanadından temsilcilerin katıldığı kongre ortak oturumunda yaptığı konuşmada MS-13 çetesinin kurbanı olan gençlerin aileleri de vardı.
Milyonlarca Amerikalı, başkanın MS-13 çetesiyle ilgili endişe veren açıklamalarının ardından kurbanların ailelerinin gözyaşlarına boğulmasını canlı yayında seyretti.
“Suç çetelerinin ülkede kalmasına izin vermeyelim”
Başkan Trump, New York’un Long Island bölgesinde, Göçmenlik Dairesi’ne bağlı polis teşkilatında görevli bir memurun, MS-13 çetesinin her türlü tehdidine rağmen sürdürdüğü operasyonları anlattı.
Trump o gece Long Island’da son iki yılda en az 25 gencin canını alan MS-13 çetesine karşı yaptığı operasyonlardan dolayı, ICE (Göçmenlik ve Gümrük Polisi) üyesi Celestino Martinez’i tanıtıp ulusal kahraman ilan etti.
MS-13 lider kadrosu vur emri verdi
Başkan, MS-13 çete lider kadrosunun Martinez’in öldürülmesi emrini verdiğini, ama buna rağmen görevini yerine getiren polisin korkusuzca yürüttüğü operasyonda, Long Island’da çoğunluğu MS-13 üyesi olan 400 kişiyi tutukladığını anlattı.
Konuşmasında hem Cumhuriyetçi, hem de Demokrat Partililer’e seslenen Trump, göçmenlik yasalarındaki boşluklardan gibi bu katil suç çetelerinin yararlanmasına son verilmesi çağrısında bulundu.
Amerikalı yetkililer, çetelerle yıllardır süren mücadelelerinde çok yol alamadı. Çeteler Amerika’nın birçok eyaletinde binlerce masum insanın canını aldı, güçlü oldukları kent ve kasabalarda adeta kurtarılmış bölgeler kurup varlıklarını sürdürdü.
Başkan Trump’a göre çok fazla çete vardı ama en tehlikeli olanı Orta Amerikalı göçmenlerin kurduğu MS-13 çetesiydi. Bununla birlikte Trump, çözüm olarak, ilk başta çeteyi kuran ve yasadışı konumdaki El Salvadorlular’ın sınır dışı edilmesi gerektiğini savunuyor.
Trump, geçmişte yaşadıkları iç savaş ve deprem felaketlerinden dolayı ABD’ye geçici olarak kabul edilen tüm El Salvadorlular’ın artık sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.
ABD’nin gündeminde yeni bir tartışma başlamış oldu.
Bazılarına göre bu bir çözüm yolu değildi. Yüzbinlerin sınır dışı edilmesiyle bu sorun Amerika’ya ve bölge ülkelerine sonraki yıllarda çok pahalıya mal olabilirdi. 1996 yılında ülkeden sınır dışı edilen 12 bin El Salvadorlu, daha da güçlenerek ABD’ye dönmeyi başarmış, üstelik MS-13 de Orta Amerika’da konumunu güçlendirip kanlı bir uluslararası çeteye dönüşmüştü.
ABD’de 33 bin çete ve 1,4 milyon çete üyesi var
Amerikan güvenlik daireleri uzun yıllardır çetelerle savaşmış olsa da rakamlar bu mücadelenin yeterince sonuç vermediğini ortaya koyuyor.
ABD’de halen aktif olarak 33 bin çete faaliyet gösteriyor. Bu çetelerle bağlantısı olan kişi sayısınınsa 1 milyon 400 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.
Bu aktif çetelerin bir kısmının serseri ya da maceraperest gençler, bir kısmının küçük çaplı hırsızlık, gasp, fuhuş, uyuşturucu satışı, siber çeteler, dolandırıcılık çeteleri, motosikletli çeteler, hapishane çeteleri, organize suç çeteleri gibi oldukça fazla kategorilerde olduğu biliniyor.
Amerikan ordusuna da sızan çete mensupları
İrili ufaklı bu çetelerin büyük bir bölümü yoğunlukla New York, Miami, Los Angeles, Chicago’da faaliyet gösteriyor.
Çete üyelerinin birçok kamu kuruluşuna, güvenlik güçlerine, hatta orduya bile sızdıkları iddia ediliyor.
Federal Soruşturma Bürosu FBI raporlarına göre Amerikan ordusundaki askerlerin bile yüzde ikisinde çete bağlantısı saptanmış. Çetenin diğer kolluk güçleri içindeki varlığı da artık bilinir hale gelmiş.
Dünyanın en acımasız çetesi
ABD’de güvenlik güçlerinin yıllardır çetelere karşı mücadelesinde en büyük tehlikeyi MS-13, diğer bir adıyla Mara Salvatrucha oluşturuyor. MS
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