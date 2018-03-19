Trump Dünyanın En Kanlı Çetesine Savaş Açtı

Trump yönetiminin, göçmenler konusunda aldığı kararlar, yeni yasalar ve yasadışı göçmenlerle ilgili olarak alınması planlanan bazı yeni önlemlerle ilgili tartışmalar ABD’de gündemindeki yerini korumayı sürdürüyor.

Başkan Donald Trump, 30 Ocak’ta yaptığı ilk ‘Birliğin Durumu’ konuşmasının göçmenlik politikalarıyla ilgili olan bölümünde, daha önce hiçbir Amerika başkanının yapmadığı bir şey yaptı.

Trump, ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında, daha önce bilinenlerin dışında, ABD için tehdit olarak yeni bir düşmanın adını da ilk kez dile getirdi. ABD halkını tehdit eden o yeni düşman “çeteler”di.

Çetelere karşı savaş ilanı

Yıllardır bir gelenek haline dönüşen, ABD başkanlarının geçirdikleri son yılı özetledikleri, ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında bu kez ülkeyi tehdit eden en önemli düşmanlar arasına küresel, bölgesel güçler, cihatçı teröristler ve bilinen bazı ülkelerin yanı sıra, bir de “çete” kavramı eklendi.

Donald Trump, ülkede yasadışı bir şekilde kalan ya da yasadışı yollardan Amerika’ya gelen çete üyelerinin Amerika göçmenlik yasalarının bazı boşluklarından yararlanıp, göçmenlerle ilgili yasaları suiistimal ettiğini öne sürdü.