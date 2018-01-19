HABER

Trump: Duvar konusunda fikrim değişmedi

19.01.2018 00:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump seçimlerde vaat ettiği Meksika sınırına duvar örme fikrinden vazgeçmediğini söyledi.

http://www.dw.com/en/donald-trump-tweets-mexico-border-wall-is-the-wall/a-42202139

ABD Başkanı Donald Trump Meksika sınırına duvar örme fikrinden vazgeçtiği yönündeki haberler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaparak projeden vazgeçmediğini söyledi.

"Duvar duvardır, ilk tasarladığımdan beri hiç değişmedi ya da evrilmedi" diyen Trump hiçbir zaman duvarın "dağlar, çöller ya da güçlü nehirler" gibi "doğal korumanın" olduğu yerlere inşa edilmesi niyetinde olmadığını belirtti.

Duvarın masraflarının dolaylı ya da doğrudan Meksika tarafından karşılanacağını tekrarlayan Trump "Ülkemizin emniyeti ve güvenliği için duvara ihtiyacımız var. Dünyanın en tehlikeli ülkesi olarak değerlendirilen Meksika'dan kitlesel uyuşturucu akışını durdurmaya yardım etmesi için duvara ihtiyacımız var. Duvar yoksa anlaşma da yok" diye yazdı.

The New York Times gazetesinin haberine göre Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, Trump'ın duvar fikrinden vazgeçtiğini söylemişti. Trump'ın ABD ile Meksika sınırındaki doğal bariyerler konusunda "tam olarak bilgilenmeden" önce duvar vaadinde bulunduğunu söyleyen Kelly, duvara ihtiyaç olmadığı konusunda Trump'ı ikna ettiğini ve Başkan'ın duvar fikrinin "evrildiğini" belirtmişti.

Gazetenin haberine göre John Kelly, bu açıklamaları ABD Kongresi'nin Latin Amerika kökenli üyelerinin yer aldığı Kongre Hispanik Grup Toplantısı'nda yaptı. Kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda ABD'ye çocuk yaşta gelen ve korunmasız göçmenlerin durumu ele alındı. Trump daha önce bu durumda olan yüz binlerce kişinin geri gönderilebileceğini ifade etmişti.

Kelly burada yaptığı konuşmayı doğrulamazken, Fox News televizyonuna konuşarak, Trump'ın tutumunu genç göçmenlerin korunması yönünde "belirgin bir biçimde değiştirdiğini" söylemekle yetindi.

DW,Reuters, AFP, AP/ EC,ÇÖ

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail özür diledi!

İsrail özür diledi!

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Papa Francesco'nun zor anları! Neye uğradığını şaşırdı

Papa Francesco'nun zor anları! Neye uğradığını şaşırdı

KKTC'den AB'ye uyarı

KKTC'den AB'ye uyarı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.