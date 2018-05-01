Trump ek gümrük vergisi kararını erteledi

Karar, Kanada ve Meksika için de geçerli.ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyeti 30 günlüğüne uzattı.

Beyaz Saray'dan Pazartesi akşamı yapılan açıklamaya göre Trump, 1 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi muafiyetini AB ile Kanada ve Meksika için 1 Haziran tarihine kadar uzatma kararı aldı.

1 Haziran tarihine kadar AB, Kanada ve Meksika ile konuyla ilgili bütün görüşmelerin yapılmasının istendiği belirtilen açıklamada "Bütün bu müzakerelerde yönetim, ithalatı sınırlandıran kotalar getirilmesine, üçüncü ülkelerden nakliyatların engellenmesine ve ABD'nin ulusal güvenliğinin korunmasına odaklanmaktır" denildi. Beyaz Saray, başka bir uzatma kararının alınmayacağını da vurguladı.

Açıklamada ayrıca Arjantin, Brezilya ve Avustralya ile prensipte çelik ve alüminyum ithalatı konusunda anlaşmalara varıldığı ve bu anlaşmaların 1 Haziran tarihine kadar son haline getirileceği kaydedildi. Ortak serbest ticaret anlaşması kapsamında Güney Kore'yi kalıcı olarak ek vergilerden muaf tutacak bir anlaşmanın sağlandığı da belirtildi.