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Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

24.01.2018 23:26 | Son Güncelleme 3 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada "Trump Afrin'de tırmanan şiddetin Suriye'deki ortak hedeflere ulaşamama riski doğurduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamada "Trump Afrin'de artan şiddetin Suriye'deki ortak hedeflere ulaşamama riski doğurduğunu söyledi" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray, Trump'ın Türkiye'yi çatışmasızlığa davet ettiğini ve askeri eylemlerini sınırlandırmasını istediğini duyurdu.

Açıklamada "Trump ayrıca Türkiye'nin yıkıcı ve gerçek dışı söylemleri ile Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşları ve çalışanlarına dair kaygılarını iletti" dendi.

Beyaz Saray, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamasına şöyle devam etti:

"Başkan Trump Türkiye'nin meşru güvenlik çekincelerini gidermek için daha yakın ikili işbirliği davetinde bulundu.

"İki lider ABD ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı geliştirme, PKK, IŞİD, El Kaide ve İran destekli terörizm de dahil olmak üzere terörizmin tüm türlerine karşı mücadele ederek bölgedeki istikrarı artırma konusunda taahhüt verdi."

CUMHURBAŞKANLIĞI: ABD'NİN YPG'YE SİLAH DESTEĞİNE SON VERMESİ GEREKTİĞİ SÖYLENDİ

Görüşmeye dair Ankara'nın yaptığı açıklamada ise iki liderin "Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş teatisi" yaptığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: YPG'ye verdiğiniz desteği kesin!

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Recep Tayyip Erdoğan Suriye Donald Trump Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
yani iran rusdyaile bozulup tekrardan trump kandırdı... olacak BOP a devam..
@mah6bsddn4 YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE,OBAMA KANDIRDI,FETÖ KANDIRDI,SALİH MÜSLİM KANDIRDI,İRAN KANDIRDI,IRAK YAN ÇİZDİ,PUTİN UÇAĞA MANSUBEN ASKERLERİMİZE BOMBA ATTI,YUNAN ADALARA KONDU,AB ALDATTIO KOLTUĞA HERHANGİBİR DEVLET MEMURUNU KOY ODA YAPAR.ZATEN BİZİM HIT ZÖTLE İŞİMİZ YOK.SİZZE BİRŞEY SÖYLİYEYİM TEK ALDATMAYAN ESAD OLDU GİDİN ELİNİ SIKIN ÖPÜN.TÜRKİYENİN MİLYARLARCA ZARARINI AKP ÖDESİN İCRAA YOLUYLA.
@mah6bsddn4 t.c. düşmanları iş başında yine. şu ayet tüm fitne ehline gelsin : Eğer aranızda sefere çıksalardı fesat çıkarmaktan başka bir işe yaramazlar; sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuştururlardı. Sizin içinizde de onları can kulağıyla dinleyenler vardır. Allah ise zalimleri hakkıyla bilmektedir.
@mah6bsddn4 bop devam eden adam savaş açmaz at gözlüklü
@berkuygurc sen neredesin bak biz afrinde namaz kılıyoruz arkadaşlarımız da marede elbabda azezde namaz kılıyor söyle esetinede gelsin afrine öpelim onu yakında menbicede geliyoruz gelelim milyarlarca zarar meselesine bu millet şehit kanıyla ödüyor bedelini esetin afrinin elbabın yolunu bilmiyorsa sengelde göster esete yoksa az kaldı şama biz geliriz şama ben gelemezsem benim çocuklar gelir şama
@berkuygurc bu adamlar kötü avrupa abd neden yıkacagız diye ugraşıyor tayyiple at gözlüklüler
@gumusoglu YOLUN AÇIK OLSUN,UNUTMA HERKEZ İŞİNİN RAST GİTMESİ İÇİN SÖZDE DUA EDİYOR.ANCAK HER DUA EDENİN İŞİ OLSA BU DÜNYA İMTİHAN YERİ OLMAKTAN ÇIKAR RÜŞVET VE ÖNCELİK YERİ OLUR.ONUN İÇİN 365 GÜN DUA ETSEN NE FAYDA.AMERİKA VİETNAM SAVAŞINA GİDERKEN TANRI BİZİMLE DİSİZ VİETNAM BİZİ YENEMEZ DEDİ.SONUÇYA DİNSİZ VİETNAM ABD Yİ KALDURA ÇEVİRDİ.DUA ETTİĞİN TANRI NEREDE.
Artık iş siyaeti geçti. Ailesine BEKLEMESİN mesajı gönderen Aslanlarımızın elinde!
Bu tür telefon görüşmelerinin ses kaydı alınmıyormu?Görüşmenin ses kaydını alırsın bu tür tartışmaya meyil vermessin
HER İŞİ ASKERE KAKTIRIYONDA SİYASET NE İŞ YAPIYOR BU ÜLKEDE.
@bizedogrugerekli_2017 suriyede trampmı var sen hiç gördünmü askeri var bak biz afrindeyiz hükümetimizin devletimizin eliyiz ayağıyız kulağıyız gövdesiyiz afrinde elbabda marede azezde namaz kılıyoruz
@gumusoglu valla mı ? Oradaki askerler bizim canımız kanımız...Allah yardımcıları olsun...Onlar operasyondayken sen chat mi yapıyorsun klavye başında...Orda olmak başka , bulunmak başka...İnternet imkanı da var...senin keyfin yerinde bakıyorumda gel gel diyorsun ama sen nerdesin bunları yazarken :)
Biz ABD destekli terörden dert yandık. ABD de İran destekli terörden ...!
buyuksun baş komutan allah yolunu devamlı acık etsin pesindeyiz
YERYÜZÜNDEKİ TÜM TERÖR GRUPLARINI KURAN ABD DİR...
SINIRIMIN DİBİNDE BENDEN SINIRLI OLMAMI İSTEYENİN BANA SINIRI BİLE YOK..HATTA ORTADOĞUYA SINIRI YOK..ACEP DERDİ NE...???..DERDİ..PETROL,PARA..PEKİ BUNUN İÇİN NE YAPIYOR..PARA İLE TUTUP,SİZE DEVLET KURACAM DİYE KANDIRIP BİRBİRİNİ KIRDIRDIĞI KÜRTLERİ KULLANIYOR..
Ey Trump, Afrin harekatımız nedeniyle DEAŞ'la mücadelede hedefe ulaşamama riskinden söz ediyorsun da, PYD/YPG'nin senin sayende Türkiye için yarattığı riskten niçin söz etmiyorsun? Bu belayı başımıza sen sardın ama biz meseleyi halledeceğiz ve sen buna engel olamayacaksın. DEAŞ'la mücadele için kurulan koalisyonda 70 küsur ülke var. Bu güne kadar ne yaptınız? Başa çıkamayacaksanız, başta ABD olmak üzere hepiniz Suriye'yi terk edin. Türkiye, Rusya, İran koalisyonu DEAŞ'ı da kısa sürede halleder.
Amerika YPG ye 5000 tır silah verirken cumhurbaşkanı ne yaptı. Hiç
ne yapılması gerekiyorsa yaptı şimdide gereğini yapıyor merak etme sabrımızın da bir sınırı var
türk askerinin elbabta başarısız olmasını dört gözle bekleyen devlet düşmanları başta iran hayranı bir takım marjinal guruplar ve pkk sempatizanı zavallı sivil toplum örgütleri afrindede hayal kırıklıgına ugrayacak gezi 17 25 aralık 15 temmuzda sıçan nato türkiyeyi kendi çizgisine getirememenin sancılarını yaşıyor kuzey kore tipinde komşularıyla sürekli savaş halinde olacak akdenize kıyısı olan neo marksist bir kürt devleti kurarak türkiyenin cografı konumunu bay pas edecek bir harita çalışması yapılıyor 100 milletvekili olan chp pyd hakkında bir tane soru önergesi vermemiş..
Abd PYD/YPG silah desteğine son vermiyorsa Eğer gücünüz varsa bu PYD/YPG silah desteğini bahane ederek sizde ABD üslerini kapatın...
@reccak Yada usta İsrail'in ortadoğu da yaptığı gibi yapacan .. bütün uçak filonu eşref vakti kaldıracan, PYD/YPG kantonunu yerle bir edecen sonra yaptık bitti diyecen..
VATANDAŞIN BİRİ HAKKI OLMADIĞI HALDE ASKERİ ÜSSE GİDİYOR VE BABASININ ÇİFTLİĞİ GİBİ GİRİP ÇIKIYOR NASIL BİR İŞ KARDEŞİM.SURİYE POLİTİKASI BİZE 3,5 MİLYON SURİYELİ GÖÇMEN OLARAK GERİ DÖNDÜ NEYİN HESABI BU ARKADAŞ. ESEDLE İYİ İLİŞKİLER İÇİNDE OLSAYDINIZ ŞİMDİ KİMSE SINIRIMIZI TEHDİT EDEMEZDİ BİZDE RAHAT UYURDUK YAZIK BİZİM ASKERİMİZE SURİYELİLER YAN GELİP YATIYOR BİZ SAVAŞIYORUZ ONLAR TÜKETİYOR BİZ PARA AKITIYORUZ.
@kiziroglu075 Pkk afrinde 30 yıldan beri var, işiniz gücünüz yalan fesat
Bir tehdit unsuru varsa'da o tehdit unsuru her tür insani uyarıları dikkate almıyor ve barışı tehdit ederek barış istemiyorsa, müdahalelerde kaçınılmaz oluyor ! bir çok olumsuzluklara her şeye rağmen anlayış gösterenler ! suçluların haklı olduğunun ispatı değildir ! bu iki insan arasında'da geçerlidir, milletler arasında'da geçerlidir ! Önce insana insanca yaşama hakkı vermek, demokrasiyi temin etmek ! kişisel çıkarlardan ziyade, ülke çıkarlarını ve üniter yapısını korumak her bireyin ve devlet yönetimin görevidir. bizde bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz
yaaaaa bu abd başkanları da ne biçim adam.....sürekli şaka yapıyorlar, bir o kandırıyor, bir bu kandırıyor..sürekli bir kandırmaca... devlet başkanları arasında kandırmaca oyunu oynanıyor galiba... Bende bu başdanışmanlar ne işe yarar diyorum..... neden para alırlar....
Ortak hedeflere ulaşma gibi bir gayesi yok Türkiyenin.. Abd 'nin hedefleri insanları yıllarca sömürmek, Türkiye ise 30 yıldan fazladır bitmeyen terör belasının kökünü kurutmak. Herşeyi tüm dünya biliyor lakin ABD başkanı zeka IQ düşük ...
ordumuz amerikanın silahlandırdığı teröristlerle çatışıyor ve bizim hükümet amerikayla hala dosthane ilişkilerde muhabbete devam ediyor. akıl alır gibi değil. hala ypg yi silahlandırmayın diye ricada bulunuyorlar. bu nasıl bir çelişkidir. böyle mücadele verirsek bu mesele 10 yıllar sürer.
@ahmeddid sen anlamazsın siyaset böyle birşey onların diliyle oynamak gerekir
İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN
birkez daha görülmüştür ki abd nin 100 yıllık etnik guruplara silah dağıt isyan yarat stratejisini artık kimse.yemiyor yeni teknikler geliştirmesi.gerek fitne fesat kaynağı abd nin
Ortak hedef diyorsunuz da, koalisyonda PYD/YPG olduğu bir ortaklık bize dokunur bunlar ister SDG diye isimleri sıfatlarını türet.. Türkiye'yi birlikte PYD/YPG saflarında İŞİD'de karşı bir hayaliniz mi vardır?
bu conilerden dost olmaz. gözümüzün içine baka baka her türlü haltı işliyor sonra da pişkin pişkin beyanat veriyor. ben bu cahil aklımla bunu düşünüyorsam büyüklerimiz de bunun farkındadır sanırım.
ABD canı cehennme girmişken suriyeyide ırakıda işgal edelim bizim olsun abd kim oluyor? neyi belirsiz milletlerden oıluşmuş bir ülke vuralım abd yede defolup gitsinler,Askeri üstlerede yerlerede yetkisi olmayan kimse girmesin.Orası Devletin mahremi yetkisi olmayanın ne işi var orda ?
Dinlemeyin devam
Amerikayla bir türlü anlaşamıyoruz. hep yalan dolan yanlış anlama. 2,3 yıldır böyle ortada bir yalan var.bıkkınlık verdi gerdi gerçekten
Desenize yine abd ortaklığı dönecek işin sonunda.Abd ile telefon görüşmesi yapılıyor ve kaygılar dile getiriliyor asker şehit düşmüş ya o memleket yakılır yada yıkılır başka yolu yok
reis kutsal topraklara kadar uzanacak...
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