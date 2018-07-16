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Trump Erdoğan’la Görüştü

16.07.2018 16:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le Helsinki’deki zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü bir telefon görüşmesi yaptı. Trump’ın, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le Helsinki’deki zirvesi öncesinde yapılan görüşmede her iki lider Suriye’deki durumu ele aldılar.

Ankara’dan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada Trump ve Erdoğan’ın Mencbiç konusunda daha önce tarafların üzerinde mutabık kaldığı yol haritasının uygulamaya konulmasının önemi üzerinde durdukları vurgulandı. Aynı açıklamada iki liderin Menbiç konusundaki mutabakatın uygulamaya konulmasının Suriye’deki krizin çözümüne önemli katkıda bulunacağı görüşünde mutabık oldukları da dile getirildi.

Geçen ay iki taraf arasında varılan mutabakatta Suriyeli Kürt YPG milislerinin Menbiç’ten çekilmesi, Türk ve ABD kuvvetlerinin Menbiç dışında istikrar ve güveni sağlamak üzere devriye gezmesi öngörülmüştü.

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