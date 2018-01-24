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Trump Erdoğan’la Telefonda Görüştü

24.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüştü. Trump, görüşmede, Afrin’deki artan şiddetin Suriye’deki ortak hedefleri tehlikeye atma riski taşıdığını söyledi.

Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü. Trump, görüşmede, Afrin'deki artan şiddetin Suriye'deki ortak hedefleri tehlikeye atma riski taşıdığını söyledi.

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