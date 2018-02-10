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Trump Eşini Dövdüğü İddia Edilen Danışmanının İstifasından Üzgün

10.02.2018 01:24 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’daki kıdemli danışmanlarından Rob Porter’ın istifası nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi. Porter, iki eski eşinin şiddet gördükleri iddiasının ardından bu hafta başında istifa etmişti

Trump Eşini Dövdüğü İddia Edilen Danışmanının İstifasından Üzgün

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’daki kıdemli danışmanlarından Rob Porter’ın istifası nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi. Porter, iki eski eşinin şiddet gördükleri iddiasının ardından bu hafta başında istifa etmişti.

Trump, gazetecilere konuyla ilgli yaptığı açıklamada “O masum olduğunu söylüyor, bence bunu hatırlamanızda yarar var. Dün çok güçlü şekilde masum olduğunu savundu, bu konuyu onunla konuşmalısınız” dedi.

Başkan, Porter’ın eski eşlerinin fiziksel ve psikolojik olarak istismar edildiklerine yönelik iddialarına ise değinmedi.

Trump ayrıca Porter’ın Beyaz Saray’da çok iyi bir iş çıkardığını da sözlerine ekledi.

Daily Mail fotoğraf yayınladı

İngiliz Daily Mail gazetesi Porter’ın ilk eşi olan Colbie Holderness’ın 2005’te Porter ile çıktıkları bir seyahatte çekildiği iddia edilen bir gözü mor resmini yayınlamıştı.

Gazete Holderness’ın ve Porter’ın ikinci eşi Jennifer Willoughby’nun boşanma nedeninin Porter’ın eşlerine yönelik sürekli istismarı olduğunu yazmıştı.

Medyada konuyla ilgili yer alan haberler, dikkatlerin Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’e çekilmesine neden oldu. Kelly, Porter’ın uygunsuz davranışlarından haberdar olduğu ve Beyaz Saray’a çalışan alınırken güvenlik kontrollarına daha fazla özen gösterilmesi gerektiği eleştirilerine maruz kaldı. Rob Porter’ın Beyaz Saray’daki danışmanlık görevine kabul edilirken sadece geçici güvenlik sorgusundan geçirildiği belirtiliyor.

Kelly ayrıca Çarşamba günü Porter’ın dürüst ve onurlu olduğunu söylediği açıklaması nedeniyle de eleştirilerin hedefi oldu.

Kelly geri adım attı

Porter’ın eşinin gözü mor görüntülerinin internette dolaşıma girmesinin ardındansa Kelly geri adım atarak, “Yeni iddialarla şoke oldum. Aile içi şiddetin bizim topluluğumuzda yeri yok” diye konuştu.

Harvard Üniversitesi’nde eğitim alan bir hukukçu olan Porter, Başkan’a hangi makalelerin ve politika önerilerinin verileceğine karar veriyordu.

Porter’ın, Başkan Trump’ın Birliğin Durumu konuşmasında da katkısı vardı.

Çarşamba günü bir açıklama yayınlayan Porter, hakkındaki suçlamaları reddetmiş ve basına sızan fotoğrafları kendisinin yaklaşık 15 yıl önce çektiğini; gerçeğin iddia edilenlerden çok farklı olduğunu söylemişti. Porter hakkında yürütülen planlı karalama kampanyasına kamuoyu önünde daha fazla cevap vermeyeceğini kaydetmişti.

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