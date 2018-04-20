Trump, eski FBI Başkanı Comey'den Rusya bağlantılarını araştıran soruşturmayı durdurmasını istemiş

Comey'nin Trump ile görüşme notları A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership (Yüksek Sadakat: Gerçekler, Yalanlar ve Liderlik) isimli kitabındaki detaylarla parallellik gösteriyor.

Ancak Demokrat Parti bunun tersini düşünüyor.

Bazı bölümlerinin gizli tutulduğu toplantı notları Cumhuryiteçi Kongre üyeleri Devin Nunes, Robert Goodlatte ve Trey Gowdy tarafından talep edilmişti. Bu üyeler toplantı notlarının içeriğinin Trump'ın adaleti engellemeye çalıştığı iddilarını çürüteceğini savunuyordu.

Toplantı notları Trump'ın istihbarat dosyası konusundaki endişelerini ve Trump'ın o dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile ilişkilerini kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı James Comey'nin Trump ile yaptığı görüşmelerin tutanakları yayınlandı.

Comey Beyaz Saray'daki bir toplantı sonrasında Trump'ın bu konuda "Umarım bunu bırakırsın" dediğini not etti. Comey ayrıca toplantının hemen ardından aldığı notlarda Trump'ın Flynn hakkında "Bu herifin ciddi yargı sorunları var" dediğini de yazdı.

Flynn FBI'a Rusya'daki bağlantıları hakkında yalan söylediği suçlamaları üzerine istifaya zorlanmıştı.

Comey'nin notlarında görüşmelerde Trump'ın bir istihbarat dosyasında yer alan müstechen iddialarla ilgili endişeleri de gündeme geldi.

New York'ta Ocak 2017'de Trump Binası'ndaki bir toplantıda Comey yeni başkan seçilen Trump ile görüştü. Bu görüşmede 2013 yılında Moskova'da fahişelerle bir araya geldiği yönündeki iddiaların detayları ele alındı.

Comey notlarında Trump'ın bu iddiaları ciddiye aldığını ve "bu malzemenin diğer istihbarat kaynakları tarafından desteklendiğini" yazdı.

Trump ile Comey haftalardır süren bir ihtilaf içinde. Trump Comey hakkında "kaypak, aşağılık ve FBI'ın tarihindeki en kötü başkan" gibi tanımlamalar getiriyor.

Comey'nin yalan söylediğini savunan Trump, eski FBI başkanının Kongre'ye yalan söylediğini ve bu yüzden hapse gitmesi gerektiğini iddia etti.