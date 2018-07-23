Trump Eski İstihbarat Başkanlarının Gizli Belgelere Erişimini Engellemeyi Düşünüyor

Başkan Donald Trump, Obama yönetiminde görev yapan ve şu anda yönetimini sık sık eleştiren altı eski üst düzey yetkilinin gizli bilgilere erişim yetkisini iptal etmeyi değerlendiriyor.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders’ın yaptığı açıklamaya göre, bu altı kişi, eski CIA Başkanı John Brennan, eski FBI Başkanı James Comey, eski Ulusal İstihbarat Dİrektörü James Clapper, eski Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Michael Hayden, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice ve eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe olarak sıralanıyor.

Sanders, başkanın bu kişilerin gizli bilgilere erişim yetkisini ortadan kaldıracak “mekanizmaları araştırdığını” söyledi.

Sözcü Sanders, sözkonusu altı kişiyi, “kamu hizmetlerini ve gizli bilgilere erişim yetkilerini siyasileştirmek ve bazı durumlarda bunlardan gelir etmekle” ve Başkan Trump’a karşı “temelsiz suçlamalar üretmekle” suçladı.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, bugün Twitter’dan paylaştığı mesajda, Brennan’ın gizli bilgilere erişim hakkının elinden alınması konusunu Trump’la yapacağı görüşmede gündeme getirmeyi düşündüğünü açıklamıştı.

Brennan geçen hafta Trump’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ortak basın toplantısında sarfettiği sözler hakkında “vatan hainliğinden başka bir şey değil” ifadesini kullanmıştı.

