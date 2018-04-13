Trump: ‘FBI Eski Başkanı Ahlaksız Bir Yalancı’

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski başkanı James Comey’nin gelecek hafta piyasaya çıkması beklenen kitabı Başkan Donald Trump’ı kızdırdı.
Trump, kendisi hakkında ağır eleştiriler içeren kitabın yazarı Comey’yi “yalancı ahlaksız” olarak niteleyerek, “James Comey’yi kovmak benim için büyük onurdu” dedi.
Trump bu sabah Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “James Comey kanıtlanmış bir bilgi sızdırıcı ve yalancıdır. Washington’daki neredeyse herkes onun korkunç performansından dolayı kovulması gerektiğini düşünüyordu, öyle de oldu. Gizli bilgileri sızdırdı ve bu yüzden yargılanmalı. Kongre’ye yeminli ifadesinde yalan söyledi. FBI’ın korkunç bir başkanıydı, zayıf ve ahlaksız biri. Sahtekar Hillary Clinton soruşturmasını idare biçimi ve bunun etrafında gelişen olaylar, tarihteki “en berbat işlerden” biri olarak kayda geçecek. James Comey’yi kovmak benim için büyük onurdu” diye yazdı.
Comey içeriği önceden sızan kitabında, Trump’ı “doğrulara bağlı olmayan” biri olarak niteliyor ve onun, başkanlığının ilk günlerinde, doğru olmadığını söylediği ama eşini üzebilecek müstehcen dedikoduları FBI’ın çürütmesi gerektiğine odaklandığını belirtiyor.
Amerikan haber ajansı Associated Press, gelecek Salı günü kitapçılardaki raflarda yerini alacak “A Higher Loyalty” (Daha Yüksek Bir Sadakat) başlıklı kitabın bir kopyasını önceden satın aldı.
Kitapta Comey, Başkan Trump’ı bir mafya patronuna benzetiyor ve ülkeyi yönetme şeklini de “ego güdümlü ve kişisel sadakate dayalı” olarak niteliyor.
Kitabında Trump’la temasları ve Hillary Clinton hakkındaki e-posta soruşturmasıyla ilgili yeni ayrıntıları paylaşan Comey, Trump için, “kolluk kuvvetleriyle siyaset arasındaki çizgiyi bulandırmaya çalışan gangster tarzı bir kişilik” benzetmesini yapıyor.
Eski FBI Başkanı, Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahalesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmayla ilgili olarak kendisine Trump’ın baskı yapmaya çalıştığını kaydediyor.
Comey, “Donald Trump’ın başkanlığı, bu ülkede iyi olan birçok şeyi tehdit ediyor” diye yazarken, Beyaz Saray yönetimini, hükümet içerisindeki etik liderler tarafından kontrol altına alınamayan bir “orman yangını” olarak niteliyor.
Comey, Trump’ın, kendisine defalarca, Moskova’daki bir otel odasında Rus hayat kadınlarıyla yatağa idrarlarını yaptıkları iddialarını soruşturmayı ve bu iddiaların yalan olduğunun kanıtlanmasını istediğini de kitabında öne sürüyor.
Trump bu iddiayı sert biçimde yalanlamıştı.
Comey, başkanın bu soruşturmayı eşi Melania Trump’ı rahatlatmak için istiyor göründüğünü belirtiyor.
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