Trump: ‘FBI Eski Başkanı Ahlaksız Bir Yalancı’

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski başkanı James Comey’nin gelecek hafta piyasaya çıkması beklenen kitabı Başkan Donald Trump’ı kızdırdı.

Trump, kendisi hakkında ağır eleştiriler içeren kitabın yazarı Comey’yi “yalancı ahlaksız” olarak niteleyerek, “James Comey’yi kovmak benim için büyük onurdu” dedi.

Trump bu sabah Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “James Comey kanıtlanmış bir bilgi sızdırıcı ve yalancıdır. Washington’daki neredeyse herkes onun korkunç performansından dolayı kovulması gerektiğini düşünüyordu, öyle de oldu. Gizli bilgileri sızdırdı ve bu yüzden yargılanmalı. Kongre’ye yeminli ifadesinde yalan söyledi. FBI’ın korkunç bir başkanıydı, zayıf ve ahlaksız biri. Sahtekar Hillary Clinton soruşturmasını idare biçimi ve bunun etrafında gelişen olaylar, tarihteki “en berbat işlerden” biri olarak kayda geçecek. James Comey’yi kovmak benim için büyük onurdu” diye yazdı.

Comey içeriği önceden sızan kitabında, Trump’ı “doğrulara bağlı olmayan” biri olarak niteliyor ve onun, başkanlığının ilk günlerinde, doğru olmadığını söylediği ama eşini üzebilecek müstehcen dedikoduları FBI’ın çürütmesi gerektiğine odaklandığını belirtiyor.