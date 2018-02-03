Trump, FBI'ı suçlayan gizli belgeyi yayımlattı

ABD Başkanı Donald Trump ile ekibinin seçim kampanyası sırasında Rusya ile gizli anlaşmalar yaptığı ve Rusya'nın ABD başkanlık seçimine Trump lehine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili FBI soruşturmasına güvenilemeyeceğine dair bugüne değin ki en önemli kanıt, kamuoyunun bilgisine sunuldu. Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Devin Nunes ile ekibi tarafından hazırlanan 4 sayfalık iç yazışma üzerindeki gizliliği kaldırdı.

​Belgeye göre mart ayındaki emekliliğini beklemeden 4 gün önce istifa eden FBI Direktör Yardımcısı Andrew McCabe, komisyona verdiği ifadede, Trump'ın kampanyasının dış politika danışmanı Carter Page hakkında elektronik takip başlattıklarını kabul ediyor.

CLINTON FİNANSE ETMİŞTİ

Belgeye göre McCabe, bu kararı, kısmen başkanlık seçiminin Demokrat Partili adayı Hillary Clinton'ın finansmanıyla hazırlanan, eski bir İngiliz ajanı tarafından derlenip hiçbir resmi yanı bulunmayan ve bugüne değin içindeki iddialardan hiçbiri kanıtlanamamış olan meşhur 'Trump Dosyası'nı dayandırıyor. FBI Adalet Bakanlığı'nın yardımıyla yargıdan Cage hakkında elektronik takip kararı çıkartırken kanıtlanamamış bir dosyanın temel alındığından yargıyı haberdar etmediklerini de itiraf ediyor. Yani tümüyle asılsız kanıtlar üzerinden yasa dışı şekilde casusluk yapılıyor.