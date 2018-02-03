Trump FBI'ı suçlayan raporun gizliliğini kaldırdı

Komite'nin Pazartesi günü onayladığı, Trump'ın da Cuma günü yayınlanması için yeşil ışık yaktığı rapor, Trump'ın dış politika danışmanı Carter Page hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi talebine ilişkin FBI ve Adalet Bakanlığı'nın izlediği sürecin 'meşruluğu ve yasal konumuna dair kaygılar' olduğunu yazıyor.

Cumhuriyetçi Parti ve Demokratlar da belgenin yayınlanması konusunda fikir ayrılığına düştü.

Cumhuriyetçilerin yazdığı raporda, FBI'ın Trump'ın bir yardımcısı hakkında casusluk faaliyeti yürütülmesi için asılsız kanıtlar kullanıldığı iddia ediliyor.

Ryan, istihbarat kurumlarının yetkilerini doğru kullanıp kullanmadığını denetlemenin Kongre'nin görevi olduğunu ifade etti.

Trump'ın yayınlanması için onay verdiği raporda, Steele'in Adalet Bakanlığı'nın üst düzey bir çalışanına 'Trump'ın seçimleri kazanmaması için her şeyi göze alabileceğini' söylediği kaydediliyor.

Eski İngiliz istihbarat yetkilisi Christopher Steele tarafından hazırlanan dosyada Rusya'nın Trump'a şantaj yapmasını sağlayabilecek bazı bilgiler içerdiği ifade ediliyordu.

Belgede, casusluk faaliyeti için öne sürülen gerekçelerin bazılarının Hillary Clinton ekibinin kısmen finanse ettiği tartışmalı dosyaya dayandırıldığını, FBI ile Adalet Bakanı'nın yargıçtan sakladığı belirtiliyor.

Raporda bu kaygılar için de "Amerikan halkının suistimallere karşı korunması için oluşturulan yasal yapının çöküşünü temsil ediyor" deniyor.

Belgede geçen yıl Mart ayında, Trump'ın Rusya'ya sık ziyarette bulunan dış politika danışmanı Carter Page hakkında gözetleme faaliyetlerinin uzatılmasıyla ilgili yasal süreçte FBI'ın bir yargıcı yanılttığı suçlaması var.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından Pazartesi günü yayınlanması için onay çıkan belgenin FBI'ı ve Adalet Bakanlığı'nı yetkilerini suiistimal etmekle suçladığı belirtiliyor.

Trump, McCabe'i siyasi olarak taraf tutmakla suçluyordu, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise McCabe'in istifasında Trump'ın rolü olmadığı açıklaması yapıldı.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Üst düzey yöneticiler ve FBI'ın soruşturmaları ve Adalet Bakanlığı, saygın soruşturma sürecini Demokratlar lehine, Cumhuriyetçiler aleyhine siyasileştirdi" dedi.

Demokratlar daha önce başka bir iç yazışmayı kamuoyu ile paylaşmak istemiş ancak Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu bunu engellemişti. Komisyon Başkanı Devin Nunes'ı da, ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek şekilde, çok gizli belgelerden kendisine en uygun olanını seçmekle suçluyorlar.

Rusya'nın ABD'de son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği ile Trump yönetiminden bazı isimlerin adaletin tesisini engelleyip engellemediğine yönelik soruşturmayı ise eski FBI Başkanı ve özel yetkili savcı Robert Mueller yürütüyor.