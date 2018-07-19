Trump: ‘Fed’in Faiz Artışlarından Hoşnut Değilim’

Başkan Donald Trump, bağımsız bir kurum olmasına rağmen, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri arttırmasından “hoşnut olmadığını” söyledi.
CNBC kanalına konuşan Trump, “Ekonomi için biz bunca iş yapıyorken, sonrasında faizlerin yükseltildiğini görmekten hoşlanmıyorum” dedi
Fed geçen ay faiz oranlarını bu yıl içinde ikinci kez arttırmıştı. Bankanın 2018’de aynı adımı iki kez daha atması öngörülüyor. Faiz artışları ekonominin aşırı ısınmasını ve yüksek enflasyonu önlemeyi amaçlıyor. Ancak bu artışlar aynı zamanda hane halkları ve şirketler açısından borçlanma bedellerini yükseltiyor ve büyümenin zayıflaması riskini beraberinde getiriyor. Fed’in son faiz artışı da Trump’ın geçen yıl imzaladığı vergi kesintilerinin sağladığı faydaların bir kısmını sulandırabilir.
Merkezi Bankası’nın bağımsız bir kurum olması nedeniyle Amerikan başkanlarının bankanın politikaları üzerinde yorum yapması çok sık rastlanan bir durum değil. Bankanın Beyaz Saray ya da başka bir yerden siyasi baskı görmemesine özen gösteriliyor. Bu açıdan Trump’ın bu sözlerinin endişe yaratması muhtemel ve Trump da mülakatında bunu kabul etti.
Trump yıl başında Fed’in başkanlığına Jerome Powell’ı getirmişti. Powell geçen hafta bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’dan herhangi bir baskı görmeyi beklemediğini söyledi.
Powell, “Biz burada belirli bir yolla politika yürütme geleneğine uzun süredir sahibiz ve bu yol da tüm siyasi kaygılardan bağımsız olmak. İşimizi katı şekilde siyasetten uzak şekilde, ayrıntılı analizler temelinde yapıyoruz ve bu analizleri de şeffaf olarak kayıtlara geçiriyoruz” diye konuştu.
Trump’ın CNBC’yle röportajından sonra Beyaz Saray sözcülerinden Lindsay Walters, başkanın “Fed’in bağımsızlığına saygı duyduğunu” belirtti.
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