Trump 'Fire and Fury’ Kitabını Eleştirmeye Devam Ediyor

Başkan Donald Trump, Cumartesi sabahı paylaştığı Twitter mesajlarında basını ve Trump ve yönetimi hakkında tartışma yaratan iddialar içeren kitap Fire and Fury'i eleştirmeye devam etti.

Trump Cumartesi sabahı paylaştığı mesajlarda, kendisi hakkında, Fire and Fury kitabının yazarı Wolff'un öne sürdüğü, başkan olmak için akli yeterliliğe sahip olmadığı iddialarını reddetti. Trump, basını ve 1980'lerde eski Başkan Ronald Reagan'a karşı kullanılan stratejilerin aynılarını kullanmaya çalıştığını iddia ederek Demokrat Parti'yi suçladı.

Trump, paylaştığı Twitter mesajlarının ilkinde şunları dile getirdi: ‘Rusya'nın müdahalesi iddialarının, bir yıllık yoğun çalışmalardan sonra, Amerikan halkına söylenmiş büyük bir yalan olduğu kanıtlandıktan sonra, Demokratlar ve onların yalakaları ve Yalan Haber Ana Akım Medya, Ronald Reagan'a uygulanan oyunu öne sürüyor ve akli denge ve zeka sorguluyor.

Başkan Trump, akli yetkisini ve zekasını savundu ve kendisini ‘dahi' olarak nitelendirdi: ‘Açıkçası, hayatım boyunca sahip olduğum en büyük değerler akli dengem ve oldukça akıllı olmam. Sahtekar Hillary Clinton da aynen bunları savundu ama herkesin bildiği gibi yere çakıldı. Ben ÇOK başarılı bir işadamından zirvede bir televizyon yıldızına oradan da (daha ilk denememde) Amerikan Başkanlığı'na çıktım. Sanırım bu beni sadece akıllı değil bir dahi hatta oldukça dengeli bir dahi olarak değerlendirmeye yeterli.