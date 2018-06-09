HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trump G-7'de 'Adil Ticaret Anlaşmaları' Çağrısını Yineledi

09.06.2018 19:55 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Kanada'da yapılan G-7 Zirvesi'nde, Amerika ve diğer ülkeler arasında adil ve karşılık ilkeleri dahilinde bir ticaret olması gerektiğini ifade etti

Trump G-7'de 'Adil Ticaret Anlaşmaları' Çağrısını Yineledi

Başkan Donald Trump, Kanada'da yapılan G-7 Zirvesi'nde, Amerika ve diğer ülkeler arasında adil ve karşılık ilkeleri dahilinde bir ticaret olması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yapacağı görüşme için Singapur'a hareket etmeden önce basına konuşan Trump, 'Uzun yıllardır Amerika'nın iyi niyeti istismar ediliyor ve artık bunu sürdüremeyiz' dedi.

Başkan ayrıca, adil olmayan dış ticaret uygulamalarının yavaş yavaş düzeltilmeye başlandığını belirtti.

Trump, küresel ticaretin günümüzdeki durumu için eski ABD başkanlarını suçlarken, diğer dünya liderlerini 'Amerika için kötü ama kendi ülkeleri için iyi olan ticaret anlaşmalarını yapmak için çılgınlar gibi hazır beklediler' diyerek kutladı.

'O günler artık geride kaldı' diyen Trump, G-7 liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrası, liderlerin, Amerika'nın çıkarları doğrultusunda daha adil anlaşmalar yapmakta kararlı oldukları konusunda ikna olduğunu ifade etti.

Kanada'nın Quebec eyaletinde yapılan G-7 Zirvesi 9 Haziran günü sona eriyor.

Cuma günü Başkan Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla yaptığı ikili görüşmede, 'Başbakan tüm gümrük vergilerini kaldırmaya karar verdi' diyerek bir espri yaptı.

İki lider, bir önceki gün, birbirlerinin ticaret politikalarını eleştirmiş olsa da, Trump ABD-Kanada ilişkilerinin iyi olduğunu belirtti ve 'Gümrük vergilerini azaltma ve her ülke için adil hale getirmek üzere çalışıyoruz. Bugün de önemli gelişmeler kaydettik. Nasıl gelişeceğini göreceğiz' dedi.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşme için de, Macron'un ABD ve Avrupa Birliği arasındaki cari açıkla ilgili sorunların çözülmesi konusunda oldukça yardımcı olduğunu söyledi.

Macron da, Trump'la oldukça açık ve dürüst bir şekilde konuştuklarını ifade etti, gelişme sağlamak için kritik bir süreçte olunduğunu dile getirdi.

Amerika'nın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile görüşen Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması NAFTA'nın geleceğini görüştüklerini belirtti. Ancak Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını 'yasal olmayan' diye tanımladı.

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
Trump Putin görüşmesi Viyana'da olabilirTrump Putin görüşmesi Viyana'da olabilir
ABD Başkanı Donald Trump'tan G7 Zirvesi'nde Kuzey Kore'ye dikkat çeken mesaj: Tek bir şansı var!ABD Başkanı Donald Trump'tan G7 Zirvesi'nde Kuzey Kore'ye dikkat çeken mesaj: Tek bir şansı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Seçim sonrası provokasyon uyarısı!

Seçim sonrası provokasyon uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Londra’da büyük panik! Yangın bütün oteli sardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'tan G7 Zirvesi'nde Kuzey Kore'ye dikkat çeken mesaj: Tek bir şansı var!

ABD Başkanı Donald Trump'tan G7 Zirvesi'nde Kuzey Kore'ye dikkat çeken mesaj: Tek bir şansı var!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Trump'ı kovmakla tehdit etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Trump'ı kovmakla tehdit etti

YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü

YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü

Yunan gazetesinden olay iddia! '8 darbeci kışlada korunuyor'

Yunan gazetesinden olay iddia! '8 darbeci kışlada korunuyor'

Kabe'de intihar!

Kabe'de intihar!

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.