Trump G-7'de 'Adil Ticaret Anlaşmaları' Çağrısını Yineledi

Başkan Donald Trump, Kanada'da yapılan G-7 Zirvesi'nde, Amerika ve diğer ülkeler arasında adil ve karşılık ilkeleri dahilinde bir ticaret olması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yapacağı görüşme için Singapur'a hareket etmeden önce basına konuşan Trump, 'Uzun yıllardır Amerika'nın iyi niyeti istismar ediliyor ve artık bunu sürdüremeyiz' dedi.

Başkan ayrıca, adil olmayan dış ticaret uygulamalarının yavaş yavaş düzeltilmeye başlandığını belirtti.

Trump, küresel ticaretin günümüzdeki durumu için eski ABD başkanlarını suçlarken, diğer dünya liderlerini 'Amerika için kötü ama kendi ülkeleri için iyi olan ticaret anlaşmalarını yapmak için çılgınlar gibi hazır beklediler' diyerek kutladı.

'O günler artık geride kaldı' diyen Trump, G-7 liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrası, liderlerin, Amerika'nın çıkarları doğrultusunda daha adil anlaşmalar yapmakta kararlı oldukları konusunda ikna olduğunu ifade etti.

Kanada'nın Quebec eyaletinde yapılan G-7 Zirvesi 9 Haziran günü sona eriyor.