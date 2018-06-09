Trump G-7'de 'Adil Ticaret Anlaşmaları' Çağrısını Yineledi

Başkan Donald Trump, Kanada'da yapılan G-7 Zirvesi'nde, Amerika ve diğer ülkeler arasında adil ve karşılık ilkeleri dahilinde bir ticaret olması gerektiğini ifade etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la yapacağı görüşme için Singapur'a hareket etmeden önce basına konuşan Trump, 'Uzun yıllardır Amerika'nın iyi niyeti istismar ediliyor ve artık bunu sürdüremeyiz' dedi.
Başkan ayrıca, adil olmayan dış ticaret uygulamalarının yavaş yavaş düzeltilmeye başlandığını belirtti.
Trump, küresel ticaretin günümüzdeki durumu için eski ABD başkanlarını suçlarken, diğer dünya liderlerini 'Amerika için kötü ama kendi ülkeleri için iyi olan ticaret anlaşmalarını yapmak için çılgınlar gibi hazır beklediler' diyerek kutladı.
'O günler artık geride kaldı' diyen Trump, G-7 liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrası, liderlerin, Amerika'nın çıkarları doğrultusunda daha adil anlaşmalar yapmakta kararlı oldukları konusunda ikna olduğunu ifade etti.
Kanada'nın Quebec eyaletinde yapılan G-7 Zirvesi 9 Haziran günü sona eriyor.
Cuma günü Başkan Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla yaptığı ikili görüşmede, 'Başbakan tüm gümrük vergilerini kaldırmaya karar verdi' diyerek bir espri yaptı.
İki lider, bir önceki gün, birbirlerinin ticaret politikalarını eleştirmiş olsa da, Trump ABD-Kanada ilişkilerinin iyi olduğunu belirtti ve 'Gümrük vergilerini azaltma ve her ülke için adil hale getirmek üzere çalışıyoruz. Bugün de önemli gelişmeler kaydettik. Nasıl gelişeceğini göreceğiz' dedi.
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşme için de, Macron'un ABD ve Avrupa Birliği arasındaki cari açıkla ilgili sorunların çözülmesi konusunda oldukça yardımcı olduğunu söyledi.
Macron da, Trump'la oldukça açık ve dürüst bir şekilde konuştuklarını ifade etti, gelişme sağlamak için kritik bir süreçte olunduğunu dile getirdi.
Amerika'nın Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile görüşen Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması NAFTA'nın geleceğini görüştüklerini belirtti. Ancak Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasını 'yasal olmayan' diye tanımladı.
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