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Trump G7 zirvesinden erken ayrılacak

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret konusunda Kanada ve Avrupa Birliği'ne karşı sert eleştiriler yöneltti ve bugün başlayacak iki günlük G7 zirvesinden erken ayrılacağını açıkladı.

Trump G7 zirvesinden erken ayrılacak

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret konusunda Kanada ve Avrupa Birliği'ne karşı sert eleştiriler yöneltti ve bugün başlayacak iki günlük G7 zirvesinden erken ayrılacağını açıkladı.

ABD'nin çelik ve alüminyum gümrük vergileri yüzünden yaşanan çekişme, 43 yıldır ekonomi ve diğer sorunlar üzerinde mutlaka bir anlaşma zemini bulabilmiş olan sanayileşmiş ülkeler zirvesinin dağılması tehlikesi yaratıyor.

Trump zirve gününün sabahında bile Kanada'ya ve G7 ülkelerinin "haksız ticaret anlaşmalarına" karşı eleştirilerine devam ederken Beyaz Saray başkanın zirveden planlanandan erken ayrılacağını açıkladı.

TRUMP ZİRVEDEN ERKEN AYRILACAK

Trump zirveden erken ayrılırsa, iklim değişikliği ve temiz enerji gibi konularda yapılacak müzakerelere katılmayacak ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve diğer liderlerin, ABD ticaret politikasını eleştirecekleri kesin olan kapanış konuşmalarını da dinlememiş olacak.

Trump bugün Quebec'e hareketinden önce bir Twitter mesajında, "Haksız ticaret anlaşmaları sorununu G7 liderleriyle halletmek için sabırsızlanıyorum. Eğer olmazsa, bizim için daha da iyi olur" dedi.

Yetkililer zirve toplantısında atmosferin alışılmamış ölçüde gergin olmasını bekliyorlar.

MACRON'DAn SERT TRUMP ÇIKIŞI: HİÇBİR LİDER SONSUZA KADAR KALAMAZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün beklenmedik bir çıkış yaparak, G7 grubunun diğer altı üyesinin kendi aralarında bir grup oluşturabileceklerini söyledi ve "hiçbir lider sonsuza kadar kalamaz" dedi. Daha önce Fransa ve Kanada'yı Amerikan mallarına çok ağır vergiler getirmekle suçlayan Trump ise, tavrını değiştireceği yolunda bir işaret vermedi.

Trudeau ve Trump'ın zirve nedeniyle ikili bir görüşme yapmaları programlanmıştı.

Beyaz Saray, Trump'ın Cumartesi günü Kanada'dan ayrılarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme yapacağı Singapur'a hareket edceğini açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DOLAR ???? DÜNYA TEPE DOLAR ???? TEPE - TAKLAK OLACAK DÜNYAYA KAFA TUTULMAZ, DÜNYAYI ŞİMDİYE KADAR KANDIRDIN, ŞİMDİ KEL GÖRÜNDÜ
Herşey neysede Macron, bende burdayım der gibi, her olayda yaptığının aynısını yapıp bi çıkış yapmış, kendisinde eziklik hissediyo galiba, her olayda bi değişik çıkış yapıyo, kendini ıspatlama adına
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