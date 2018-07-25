Trump Gizli Ses Kaydının Yayınlanmasına Öfkelendi 

Amerikan CNN televizyonu, Başkan Donald Trump’la avukatı Michael Cohen arasındaki bir görüşmenin ses kaydını yayınladı. Trump ve kendisinin uzun süredir avukatlığını yapmış olan Cohen görüşmede, Trump’la ilişkiye girdiği iddia edilen bir mankenle ilgili haberin imtiyaz hakkını satın almak için olası bir ödeme yapılması hakkında konuşuyor.
Cohen, Trump’ın başkanlık kampanyasının sürdüğü sırada Eylül 2016’da yapılan görüşmeyi gizlice kaydetmiş. CNN’e kaydı Cohen’in avukatı Lanny Davis verdi.
Trump, Playboy mankeni Karen McDougal’la ilişkiye girdiğini defalarca reddetmişti. McDougal hikayesinin yayım hakkını 150 bin dolara American Media adlı magazin haberleriyle tanınan yayın şirketine satmıştı. İlişki iddiası hakkında hiçbir haber yayınlanmadı.
Kısa ses kaydında Cohen, “Dostumuz David konusuna gelince, tüm bu bilgilerin transferi için bir şirket açmalıyız” şeklinde öneride bulunuyor. Cohen’in bu diyalogda, Trump’ın dostu ve American Media şirketinin başkanı David Pecker’ı kastettiği sanılıyor.
Trump bir noktada, “150 mi?” diyerek, ne kadar ödenmesi gerektiğini soruyor.
Ayrıca Trump, olası bir nakit ödemeden bahsediyor ancak nakit ödemeyi önerip-önermediği tam olarak duyulmuyor.
FBI geçen Nisan ayında Cohen’in ofisi ve evine baskın düzenlemiş ve bir düzine kayda el koymuştu. Bu kayıtlar geçen hafta federal savcılara gönderildi.
Trump, Cohen’le ilgili soruşturmadan duyduğu hoşnutsuzluğu daha önce birçok kez dile getirmişti. Başkan Trump geçen hafta paylaştığı Twitter mesajında, “Hükümetin sabahın erken saatlerinde bir avukatın ofisine baskın düzenlemesi inanılmaz, bu hiç duyulmadı. Daha da inanılmaz olan, bir avukatın müşterisini kayda alması
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