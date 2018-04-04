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Trump: ‘Göçmenlik Konusunda Bugün Güçlü Adımlar Atacağız’

04.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sabah erken saatlerde Twitter üzerinden yönetiminin göçmenlik konusunda bugün “güçlü bir adım” atacağını açıkladı

Trump: ‘Göçmenlik Konusunda Bugün Güçlü Adımlar Atacağız’

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik konusunda bugün “güçlü bir adım” atacaklarını açıkladı. Trump, açıklamasını sabah erken saatlerde Twitter üzerinden yaptı; ancak atılacak adımlarla ilgili bilgi vermedi.

Trump mesajında ''Meksika ile Kanada'nın sınırlarla ilgili yasaları çok güçlüyken bizimkiler çok zayıf. Kongre, bu Obama dönemi yasalarını ve diğer yasaları da değiştirmeli, hemen ŞİMDİ! Demokrat Partililer bizi engelliyor

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