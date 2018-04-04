Trump: ‘Göçmenlik Konusunda Bugün Güçlü Adımlar Atacağız’

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlik konusunda bugün “güçlü bir adım” atacaklarını açıkladı. Trump, açıklamasını sabah erken saatlerde Twitter üzerinden yaptı; ancak atılacak adımlarla ilgili bilgi vermedi.

Trump mesajında ''Meksika ile Kanada'nın sınırlarla ilgili yasaları çok güçlüyken bizimkiler çok zayıf. Kongre, bu Obama dönemi yasalarını ve diğer yasaları da değiştirmeli, hemen ŞİMDİ! Demokrat Partililer bizi engelliyor