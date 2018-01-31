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Trump Guantanamo'yu kapatmayacak

31.01.2018 11:05 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump ilk ulusa sesleniş konuşmasını yaptı.

Trump, 11 Eylül sonrası açılan Guatanamo kampını kapatmayacağını söyledi. Guantanamo'nun kapatılması selefi Obama'nın vaatleri arasındaydı.ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de yaptığı ilk 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında "bütün Amerikalıların tek bir takım ve tek bir aile olduğunu" söyledi. Trump herkesi "daha güvenli, güçlü ve onurlu bir Amerika için el ele vermeye" çağırdı.

Trump muhalefetteki Demokrat Parti'ye de işbirliği önerdi. ABD Başkanı "Herkesi görüş ayrılıklarını bir yana bırakıp, bizleri seçen insanlara hizmet edebilmek için nasıl birlik ve beraberlik içinde hareket edebileceğimize bakalım" dedi.

Guantanamo açık kalacak

ABD Başkanı Kongre'deki konuşmasında Guantanamo kampını kapatmak niyetinde olmadığını da açıkladı. Trump, 'Birliğin Durumu' adı verilen konuşması öncesinde Guantanamo'nun açık kalması için gerekli başkanlık kararnamesine imza attı.

Guantanamo'nun kapatılması, Trump'ın selefi Barack Obama'nın seçim vaatleri arasındaydı. Ancak Obama iki dönem süren başkanlığı süresince bu vaadini yerine getirememişti. Terör şüphelilerinin tutulması amacıyla 11 Eylül saldırılarının ardından George W. Bush döneminde açılan Guantanamo kampında hala 41 tutuklu bulunuyor.

Amerikan rüyasına vurgu

Donald Trump vergi reformunu tarihi bir başarı olarak tanımladığı konuşmasında bu sayede orta sınıf ve küçük ölçekli işletmelerin vergi yükünün azalacağını ve "Amerikan rüyasını yaşamaya başlamak için bundan iyi fırsat bulunamayacağını" söyledi.

Amerikan ekonomisindeki canlanmaya da işaret eden Donald Trump ekonominin büyümekte olduğunu ve borsalarda rekorlar kırıldığını ifade etti ve "Ben göreve başladıktan sonra istihdam 2,4 milyon arttı ve yıllardır yerinde sayan ücretler yerini artan ücretlere bıraktı" dedi. Uluslararası ticarette kuralların çiğnenmesine izin vermeyeceklerini belirten Trump 'Amerikan işçisini ve Amerikalıların fikri mülkiyetini güçlü yasalarla koruyacaklarını' sözlerine ekledi.

ABD'deki 1,8 milyon kaçak göçmene ABD vatandaşlığına geçme şansı tanıyabileceklerini belirten Trump, "şartları yerine getiren karakter sahibi göçmenlerin ABD vatandaşı olabileceklerini" dile getirdi. Başkan Trump bu kolaylığın karşılığında Meksika sınırına örülecek duvar için kaynak ayrılmasını istedi.

"Henüz o güne gelinmedi"

Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili anlaşmazlıkta Pyongyang rejimine taviz verilmemesi uyarısında bulunan ABD Başkanı, "rejimin nükleer silahlara kavuşma gayretlerini vurdumduymazlıkla sürdürmesinin ABD'yi tehditle burun buruna getirebileceğine" işaret etti. Amerikan nükleer gücünün modernize edilmesi gerektiğini belirten Donald Trump "Belki ilerde bütün dünya devletlerinin el ele verip nükleer silahlarını imha edecekleri mucizevi gün gelecektir, ancak o günün henüz uzağındayız" dedi.

Donald Trump'ın 'Ulusa Sesleniş' konuşmasıyla daha önceki kutuplaştırıcı beyanat ve Twitter mesajlarının aksine pragmatik ve uzlaştırıcı mesajlar vermesi dikkat çekti. Kamuoyu araştırmaları, Başkan Trump'ın ABD toplumundaki ayrışmayı körüklediği görüşünün çoğunluk tarafından paylaşıldığını ortaya çıkarmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, AFP, dpa, Reuters/AG, ÖA

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