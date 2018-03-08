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Trump gümrük vergisi tartışmasında Almanya'ya çattı

08.03.2018 23:18 | Son Güncelleme

ABD’nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirme planlarını AB’ye tepki gösteren Trump, Almanya'yı hedef aldı.

Trump gümrük vergisi tartışmasında Almanya'ya çattı

Trump, Almanya'yı savunmaya az bütçe ayırmakla suçladı.ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ithal ettiği çelik ve alüminyum ürünlerine "milli güvenlik" gerekçesiyle ek gümrük vergisi getirme planlarını eleştiren müttefiklerine yanıt verdi. ABD Başkanı, Perşembe günü yaptığı açıklamada "gerçek dostlara” esnek davranacaklarını kaydederken Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi Almanya'yı hedef aldı.

"Eğer NATO'ya bakacak olursanız, biz bütçemizin yüzde 4,2'sini verirken, Almanya'nın sadece yüzde 1 ayırdığını göreceksiniz, bu adil değil" ifadesini kullanan Trump, ABD'den "istifade eden" devletlere karşı önlemler alınacağının işaretini verdi.

ABD Başkanı, bazı dost ve düşmanların hem ticarette hem de askeri alanda yıllardır kendilerinden istifade ettiklerini belirterek "Bir dereceye kadar ticareti ve askeri alanı beraber değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

İstisnalar olabilir

Çin'in Batılı devletlere göre çok daha ucuza mal ettiği çelik ve alüminyum üretimini hedef alan ABD yönetimi, NAFTA ortakları Meksika ve Kanada'ya ek olarak Avustralya'nın da ek vergilerden muaf tutulabileceğini belirtti.

ABD'li hukukçular düzenlemenin uluslararası ticaret hukukuna uygunluğunu gözden geçirirken ek gümrük vergisinden etkilenecek ülkelerin dışında Cumhuriyetçilerden de tepkiler geldi. 100'den fazla Cumhuriyetçi Kongre üyesi Trump'a bir mektup yazarak "derin kaygılarını" dile getirdi ve Başkan'ın kendi vergi reformlarını zayıflatabileceğini savundu.

Buna ek olarak Trump'ın yeni düzenlemeye karşı çıkan ekonomi danışmanı Gary Cohn geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

AB misilleme yapabilir

ABD'nin girişimine üzerine harekete geçen Avrupa Birliği, ABD mallarına karşı benzer bir uygulamaya gidebileceğini açıklamıştı.

AB'nin Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström dün yaptığı açıklamada üye ülkelerin ABD ürünlerine karşı getirilecek ek gümrük vergileri konusunda bir liste üzerinde çalıştığını kaydetmiş ve yerfıstığı ezmesi, Bourbon viski ve kot pantolonları hedef alabileceklerinin işaretini vermişti.

Avrupa Merkez Bankası dahil oldu

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi de ABD'nin ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10'lu ek vergi getirme planlarını "tehlikeli” ve tek taraflı bir girişim olarak nitelendirdi.

Bu tip ticaret ihtilaflarının tek taraflı bir şekilde ele alınmaması gerektiğini kaydeden Draghi, çok taraflı kanalların her zaman açık tutulması gerektiğini ekledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da benzer bir uyarıda bulunarak ABD'nin ek gümrük vergilerini onaylaması halinde "gerekli ve uygun" yanıtı vereceklerini açıkladı.

Çarşamba günü yayınlanan verilere göre ABD'nin Ocak ayındaki dış ticaret açığı son dokuz yılın en yüksek değerine ulaşmış durumda. Trump yönetimi dış ticaret açığından önceki yönetimleri sorumlu tutuyor.

AFP,AP/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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