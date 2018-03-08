Trump gümrük vergisi tartışmasında Almanya'ya çattı

Trump, Almanya'yı savunmaya az bütçe ayırmakla suçladı.ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ithal ettiği çelik ve alüminyum ürünlerine "milli güvenlik" gerekçesiyle ek gümrük vergisi getirme planlarını eleştiren müttefiklerine yanıt verdi. ABD Başkanı, Perşembe günü yaptığı açıklamada "gerçek dostlara” esnek davranacaklarını kaydederken Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi Almanya'yı hedef aldı.

"Eğer NATO'ya bakacak olursanız, biz bütçemizin yüzde 4,2'sini verirken, Almanya'nın sadece yüzde 1 ayırdığını göreceksiniz, bu adil değil" ifadesini kullanan Trump, ABD'den "istifade eden" devletlere karşı önlemler alınacağının işaretini verdi.

ABD Başkanı, bazı dost ve düşmanların hem ticarette hem de askeri alanda yıllardır kendilerinden istifade ettiklerini belirterek "Bir dereceye kadar ticareti ve askeri alanı beraber değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

İstisnalar olabilir

Çin'in Batılı devletlere göre çok daha ucuza mal ettiği çelik ve alüminyum üretimini hedef alan ABD yönetimi, NAFTA ortakları Meksika ve Kanada'ya ek olarak Avustralya'nın da ek vergilerden muaf tutulabileceğini belirtti.