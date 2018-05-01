Trump Gümrük Vergisini Bir Ay Erteledi

Başkan Donald Trump, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika’dan ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerine getirmeyi planladığı ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koymayı en az bir aylığına daha erteledi.

Çin, Japonya ve Rusya gibi ülkelere zaten daha önce uygulanmaya başlanan yeni gümrük vergilerine tanınan geçici muafiyetin süresi bugün doluyordu.

Beyaz Saray, bu konuda bir anlaşma üzerinde çalışılması için müzakerecilere 30 gün daha süre tanıdığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu ise erteleme kararını eleştirerek, AB’nin konuyu görüşmek istediğini ama “tehdit altında müzakere yürütmeyeceğini” belirtti.

Açıklamada, “ABD’nin kararı, iş dünyası üzerinde zaten etkileri görülen piyasalardaki belirsizliği arttırıyor. AB, ulusal güvenlik açısından haklı gösterilemeyecek bu düzenlemelerin tamamen ve süresiz olarak dışında tutulmalı” ifadesi kullanıldı.

Trump, gümrük vergilerini bir ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğünü çünkü bazı ülkelerdeki aşırı üretimin Amerikan ihraç mallarını küresel piyasalarda daha pahalı ve arzu edilmeyen bir konuma soktuğunu belirtmişti.