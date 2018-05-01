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Trump Gümrük Vergisini Bir Ay Erteledi

01.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, AB, Kanada ve Meksika ile ticari ilişkilerde gerilime neden olan yeni kararını uygulama konusunda bir aylık ertelemeye gitti

Trump Gümrük Vergisini Bir Ay Erteledi

Başkan Donald Trump, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika’dan ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerine getirmeyi planladığı ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koymayı en az bir aylığına daha erteledi.

Çin, Japonya ve Rusya gibi ülkelere zaten daha önce uygulanmaya başlanan yeni gümrük vergilerine tanınan geçici muafiyetin süresi bugün doluyordu.

Beyaz Saray, bu konuda bir anlaşma üzerinde çalışılması için müzakerecilere 30 gün daha süre tanıdığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu ise erteleme kararını eleştirerek, AB’nin konuyu görüşmek istediğini ama “tehdit altında müzakere yürütmeyeceğini” belirtti.

Açıklamada, “ABD’nin kararı, iş dünyası üzerinde zaten etkileri görülen piyasalardaki belirsizliği arttırıyor. AB, ulusal güvenlik açısından haklı gösterilemeyecek bu düzenlemelerin tamamen ve süresiz olarak dışında tutulmalı” ifadesi kullanıldı.

Trump, gümrük vergilerini bir ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğünü çünkü bazı ülkelerdeki aşırı üretimin Amerikan ihraç mallarını küresel piyasalarda daha pahalı ve arzu edilmeyen bir konuma soktuğunu belirtmişti.

​Beyaz Saray ayrıca, çelik ihracatı konusunda Güney Kore’yle nihai bir anlaşmaya vararak bu ülkeye daimi muafiyet tanıdığını, Arjantin, Avustralya ve Brezilya’yla da prensip anlaşmalarına vardığını açıkladı.

Açıklamada, “Bu anlaşmalar Trump yönetiminin ulusal güvenliğimizi korumak ve çelik ve alüminyum endüstrilerine yönelik küresel zorluklarla mücadele etmek için müttefiklerimizle adil neticelere varma yolunda başarılı stratejisinin altını çiziyor” denildi.

Trump Mart ayında Çin, Rusya ve Japonya’ya çelik ürünlerinde yüzde 25, alüminyumda da yüzde 10 oranında yeni gümrük vergileri getirmişti.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve diğer üst düzey Amerikalı yetkililer ticaret konusunda görüşmelerde bulunmak üzere bu hafta Çin’e gidiyor.

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