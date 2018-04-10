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Trump Güney Amerika Ziyaretini İptal Etti

10.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Başkan, Suriye’ye verilecek karşılığın belirlenmesini idare etmek ve dünya genelindeki gelişmeleri takip etmek için ABD’de kalacak” açıklamasını yaptı

Trump Güney Amerika Ziyaretini İptal Etti

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın Suriye ile ilgili gelişmeler nedeniyle bu hafta Güney Amerika’ya planladığı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump’ın Peru’nun başkenti Lima’da yapılacak 8’inci Amerika Zirvesi’ne katılmayacağını ve Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya da gitmeyeceğini bildirdi.

Sanders, Trump’ın talebi üzerine bu iki ziyareti Başkan Yardımcısı Mike Pence’in düzenleyeceğini belirtti.

Sözcü Sanders açıklamasında, “Başkan, Suriye’ye verilecek karşılığın belirlenmesini idare etmek ve dünya genelindeki gelişmeleri takip etmek için ABD’de kalacak” ifadesini kullandı.

Lima’daki Amerika Zirvesi’nin 13 Nisan’da başlaması öngörülüyor.

Trump dün yaptığı açıklamada, Doğu Guta’da sivil halka karşı kimyasal saldırı düzenlemekle suçlanan Suriye’ye karşı “kuvvetli” bir yanıt verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Beyaz Saray’ın program değişikliği açıklaması ayrıca, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin Trump’ın kişisel avukatının ofisine baskın düzenlemesinin bir gün sonrasına denk geldi.

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