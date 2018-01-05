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Trump Hakkında Tartışma Yaratan Kitap Piyasaya Sürüldü

05.01.2018 18:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

Michael Wolff tarafından yazılan “Fire and Fury” adlı kitaba Amerikalılar, son günlerdeki tartışmaların da etkisiyle yoğun ilgi gösterdi. Kitapta özellikle Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon’a atfedilen sözler Trump ve Beyaz Saray’ın sert tepkisini çekmişti.

Başkan Donald Trump ve yönetimi hakkında tartışma yaratan iddialar içeren kitap, planlanandan 4 gün önce piyasaya sunuldu.

Michael Wolff tarafından yazılan "Fire and Fury” adlı kitaba Amerikalılar, son günlerdeki tartışmaların da etkisiyle yoğun ilgi gösterdi. Başkent Washington'da bir kitapçı sabahı beklemeden, gece yarısı kapılarını açarak satışa başladı. Uzun kuyruğun oluştuğu kitapçıda 20 dakika içinde kitabın kopyalarının tükendiği belirtiliyor.

Kitapta özellikle Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon'a atfedilen sözler Trump ve Beyaz Saray'ın sert tepkisini çekti. Medyaya önceden sızan detaylara göre kitapta Bannon'ın, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve bir grup Rus yetkili arasında 2016 yazında New York'taki Trump Tower'da yapılan görüşmeyi "haince” ve "vatansever olmayan” şeklinde tanımladığı belirtilmişti. Bunun üzerine Trump hızlıca bir yazılı açıklama yayınlayarak, bir süre önce görevine son verdiği Bannon'ın "sadece işini değil aklını da kaybettiğini” kaydetmişti.

Beyaz Saray yetkilileriyle yapılan görüşmelere dayandırılan kitapta ayrıca, ailesi ve personelin Trump'ın "çocuk gibi” davrandığını söylediği, kendisi ve ailesinin "seçimleri kazanmayı aslında tahmin etmedikleri ve aslında istemediklerini ama markasını güçlendirmek için aday olduğu”, Melania Trump'ın seçim gecesi "üzüntüden ağladığı”, Bannon'ın Trump Jr. için "Rusya soruşturmasında onu yumurta gibi çatlatacaklar” dediği gibi birçok sarsıcı iddia yer alıyor.

Trump'ın bir avukatı, hem kitabın yayıncısına hem de Bannon'a mektup yazarak, kitabın her türlü yayımı, piyasaya sürülmesi ve dağıtımının durdurulmasını talep etmişti. Ancak yayıncı, kitabı durdurmak bir yana, planlanandan 4 gün önce piyasaya sürmeyi kararlaştırdı.

Başkan Trump, kitabın yalanlarla dolu olduğunu savunuyor. Dün gece Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Trump, "Düzmece kitabın yazarına Beyaz Saray'a sıfır erişim verdim (hatta birçok kez onu geri çevirdim). Onunla kitap hakkında hiç konuşmadım. Yalanlar, yanlışlar ve varolmayan kaynaklarla dolu. Bu adamın geçmişine bakın, ona ve şapşal Steve'e ne olduğunu izleyin” diye yazdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da, kitabı "tamamen fantezi” olarak niteledi ve kitabın "yanlış üstüne yanlışlar” içerdiğini söyledi.

Kitabın yazarı Michael Wolff ise aylardır üzerinde çalıştığını söylediği kitapta yazdıklarının arkasında olduğunu vurguladı. NBC televizyonuna konuşan Wolff, Başkan Trump için, "Belki de dünya üzerinde yürümüş herkesten daha az güvenilir biri” ifadesini kullandı.

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