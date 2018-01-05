Trump hakkındaki kitabı engellemeye çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazılan kitabın piyasaya sürülmesini engellemek için harekete geçti. Trump'ın avukatlarının yazar Micheal Wolff ve yayınevinden "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ın içinden" (Fire and Fury: Inside the Trump White House) adlı kitabın satışa sunulmamasını talep ettiği belirtildi. Trump'ın seçim ekibinin Rusya ile bağlantılarına dair bilgilerin de yer aldığı kitabın gelecek salı günü piyasa çıkması planlanıyor.

Kitabın bazı bölümleri çarşamba günü basına yansımıştı. Avukatlar, yazar Wolff ve yayınevinin sahibi Steven Rubin'e gönderdikleri uyarı mektubunda, kitabın bu bölümlerinde anlatıların "yanlış" ve "temelsiz" olduğunu ileri sürdü. Bu "iftiralar" nedeniyle de kitabın yayımının derhal durdurulması gerektiği ifade edildi.

Trump'ın sözcüsü Sarah Sanders da, kitabın yayımlanan bölümlerinde anlatılanların tamamen "yanlış ve Beyaz Saray'a girişi veya etkisi bulunmayan kişilerin yanıltıcı anlatımlarına" dayandığını dile getirmişti.

Trump hakkında iddialar

Yazar Wolff'un verdiği bilgilere göre, kitap Trump ve eski çalışanlarıyla yapılan mülakatları içeriyor. Kitapta Trump'ın akşamları sıklıkla üç televizyonun karşına oturarak peynirli hamburger yediği, az sayıdaki arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmelerinde medyanın vicdansızlığı veya çalışanlarının yeterince sadakat göstermemesinden şikayet ettiği belirtililiyor.