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Trump hakkındaki kitabı engellemeye çalışıyor

05.01.2018 00:54 | Son Güncelleme 8 dakika önce

ABD Başkanı Trump hakkında yazılan "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın içinden" başlıklı kitabın basılmasını engellemek istiyor.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazılan kitabın piyasaya sürülmesini engellemek için harekete geçti. Trump'ın avukatlarının yazar Micheal Wolff ve yayınevinden "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ın içinden" (Fire and Fury: Inside the Trump White House) adlı kitabın satışa sunulmamasını talep ettiği belirtildi. Trump'ın seçim ekibinin Rusya ile bağlantılarına dair bilgilerin de yer aldığı kitabın gelecek salı günü piyasa çıkması planlanıyor.

Kitabın bazı bölümleri çarşamba günü basına yansımıştı. Avukatlar, yazar Wolff ve yayınevinin sahibi Steven Rubin'e gönderdikleri uyarı mektubunda, kitabın bu bölümlerinde anlatıların "yanlış" ve "temelsiz" olduğunu ileri sürdü. Bu "iftiralar" nedeniyle de kitabın yayımının derhal durdurulması gerektiği ifade edildi.

Trump'ın sözcüsü Sarah Sanders da, kitabın yayımlanan bölümlerinde anlatılanların tamamen "yanlış ve Beyaz Saray'a girişi veya etkisi bulunmayan kişilerin yanıltıcı anlatımlarına" dayandığını dile getirmişti.

Trump hakkında iddialar

Yazar Wolff'un verdiği bilgilere göre, kitap Trump ve eski çalışanlarıyla yapılan mülakatları içeriyor. Kitapta Trump'ın akşamları sıklıkla üç televizyonun karşına oturarak peynirli hamburger yediği, az sayıdaki arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmelerinde medyanın vicdansızlığı veya çalışanlarının yeterince sadakat göstermemesinden şikayet ettiği belirtililiyor.

Kitapta ayrıca Trump ve yakın çevresinin son ana kadar başkanlık seçimlerini kazanacağına inanmadığı, eşi Melania Trump'ın seçim sonuçlarının açıklandığı gece üzüntüden ağladığı iddia ediliyor.

Melania Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham ise bu iddiaları reddederek, "Bayan Trump eşinin başkan adayı olma kararını destekledi" dedi ve seçim akşamı çok sevindiğini açıkladı.

Rusya ile olası bağlantılar

Kitapta, Trump'ın seçim ekibinin Rusya bağlantılarına ilişkin olarak çarpıcı iddialar yer alıyor. Buna göre, Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon'ın, Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr'ın 2016 Haziran'ında Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile buluşmasına ilişkin "haince" ve "vatanperverlikten uzak" değerlendirmesini yaptığı aktarılıyor.

Trump'ın damadı Jared Kushner ve seçim ekibinin eski başkanı Paul Manafort'un katıldığı öne sürülen bu görüşmede Trump'ın rakibi Hillary Clinton'a zarar verebilecek bilgilerin gündeme geldiği iddia ediliyor.

Trump'ın Bannon'a öfkesi

Trump, aşırı sağ görüşleriyle tanınan baş stratejisti Bannon'ın görevine ağustos ayında son vermişti. Trump, Bannon'ın kitapta yer alan bu ifadelerine dün "sadece işini değil, aklını da kaybetmiş" sözleriyle tepki göstermişti.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Trump'ın avukatı Charles Harder Bannon'ı aralarındaki gizlilik sözleşmesini ihlal etmekle suçlayarak, Trump ve ailesi hakkındaki sözleriyle iftira suçu işlediğini savundu.

Bannon ise Trump'a sadık olduğuna işaret ederek, bir radyo kanalına verdiği demeçte "Trump'ın büyük bir adam" olduğunu ve ona desteğinin sürdüğünü belirtti.

DW/AFP, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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