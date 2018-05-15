Trump Halk Desteğini Arttıramaya Çalışıyor

Buarada Trump, seçim kampanyasının vaadlerinden birini daha gerçekleştirerek İran nükleer anlaşmasından çekildi. Bu karar, Ben Cardin gibi Demokrat senatörlerden tepki gördü: “Nükleer anlaşmadan çekilmek Amerika’yı tecrit ederken İran’a yardım eder ve bu tip faaliyetleri kontrol altına alma hedeflerimize zarar verir.”

Başkan Trump, özel savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasına öncelik vermesinden dolayı medyayı da sık sık eleştiriyor: “Şimdiye kadarki en iyi istihdam rakamlarına ulaştık. Ancak yine de tek duyduğumuz, düzmece Rusya soruşturmasındaki cadı avı. Sadece bunu duyuyoruz.”

Trump, Amerikan ekonomisindeki iyileşmenin kendi başarısı olarak görülmemesinden uzun zamandır şikayet ediyor.

Başkan Trump, Kuzey Kore’nin serbest bıraktığı Amerikalılar’ı havaalanında karşıladı. Karşılamanın medyadayer alması, iç siyasette elini güçlendirmek isteyen Trump’ın işine yaradı: “Bu harika insanların serbest bırakılmasını sağlamak bizim için çok önemliydi.”

Kuzey Kore’nin üç Amerikalı rehineyi serbest bırakması, Başkan Donald Trump’ın şimdiye kadarki en büyük dış politika zaferi olarak görülüyor. Trump, Kuzey Kore’yle ilişkilerde yeni bir sayfa açarak, başkanlığına verilen halk desteğini arttırmayı umuyor.

Uzman John Fortier’a göre, son haftalarda halk desteği oranında hafif bir artış yakalayan Trump, kutuplaştırıcı bir başkan olmayı sürdürüyor: “Her iki tarafın da, yani Donald Trump’ı sevenlerle sevmeyenlerin tutumları daha da sertleşti. Son aylarda birçok şey olmasına rağmen, Trump’a verilen halk desteği oranında kayda değer bir değişme olmaması çok ilginç.”

Henry Olsen, Trump’ın göreve geldiği ilk günden beri, seçim vaadlerine sadık kaldığı konusunda destekçilerini ikna etmeye çalıştığını söylüyor: “Ne kadar partizansanız, Trump’a sadık kalma ve aynı zamanda Demokrat Parti’nin Amerika’ya tehdit teşkil ettiğine inanma olasılığınız o kadar fazla olur. Bunu hissederseniz de, bu tehditle savaşmak için her türlü aracı kullanmak istersiniz.”

Ancak Bill Galston’a göre anketlerdeki durumu biraz düzelse bile, Trump, muhalefetteki Demokratlar’ı en çok motive eden unsur: “Başkan Trump’a halk desteği rekor seviyelerde düşük seyrediyor. Buarada Demokrat Parti’nin seçmen tabanı oldukça hareketlenmiş durumda. Seçimlerde aday olmak isteyen aday sayısı rekor düzeyde.”

İlgiyi ekonomi ve Kuzey Kore üzerinde yoğunlaştırmaya çalışan Trump, Rusya soruşturmasını, avukatı Michael Cohen’la ilgili davayı ve porno yıldızı Stormy Daniels’la süren yasal mücadeleyi gündemden düşürmek için uğraşıyor.

