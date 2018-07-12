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Trump Hayranı Olduğu Churchill’in Doğum Yerinde Ağırlanıyor

12.07.2018 22:36 | Son Güncelleme

NATO Zirvesi sonrasında İngiltere’ye giden Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump, Blenheim Sarayı’nda ağırlanıyor. Blenheim, İngiltere’nin eski başbakanlarından Winston Churchill’in doğum yeri

Trump Hayranı Olduğu Churchill’in Doğum Yerinde Ağırlanıyor

NATO Zirvesi sonrasında İngiltere’ye giden Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump, Oxford yakınındaki Blenheim Sarayı’nda onurlarına düzenlenen akşam yemeğine katılıyor.

Çifte gecede İngiltere Başbakanı Theresa May eşlik ediyor.

Bu, Trump’ın göreve gelmesinden bu yana İngiltere’ye ilk ziyareti.

Blenheim Sarayı İngiltere’nin eski başbakanlarından Winston Churchill’in doğum yeri. Trump bugüne kadar sık sık Churchill’e olan hayranlığını dile getirmişti.

Hatta göreve geldikten sonra Churchill’in büstünü oval ofise koydurmuştu.

Başkanın smokinle katıldığı geceye first lady ise sarı bir gece elbisesiyle katılıyor.

Trump’ın İngiltere ziyareti sırasında geniş çapta protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. Ziyaret, May hükümeti için oldukça çalkantılı geçen bir haftaya denk geliyor. Geçen günlerde iki İngiliz bakan, May’in Brexit konusundaki duruşu ve AB’yle ilişkilerin geleceğine yönelik planlarına tepki göstererek istifa etmişti. Trump ayrıca krizlere sahne olan bir NATO zirvesinin ardından Londra’ya gidiyor.

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