Trump: ‘Helsinki Zirvesi Harika Geçti’

Başkan Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le Helsinki’de yaptığı görüşmenin “harika” geçtiğini söyledi.

Trump, Amerikan istihbarat kurumlarının aksi yöndeki çıkarımına rağmen Putin’in Moskova’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetmesinden ikna olduğunu söylemesi nedeniyle çok eleştirilmişti.

Trump Twitter mesajında “NATO’yla harika bir zirve yapıp ve bolca para biriktirirken Rusya’da Vladimir Putin’le daha da iyi bir görüşme yaptım. Malesef bu şekilde lanse edilmiyor. Yalan Haberler Çıldırmış!” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ve diğer bazı siyasetçiler Trump’ın zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Putin yanında takındığı tavrı eleştirmeye ise devam etti.

Ryan, “Şu konuda açık olalım, Rusya seçimlere müdahale etti” dedi.

Washington Post baş yazısında Trump'ın açıkça Putin ve Kremlin'in hizasında yer aldığını kaydetti. New York Times ise “Donald Trump neden Amerika’yı savunmuyor? Başkan kendini Putin’in ayaklarının önüne serdi” ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının ardından hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin bazı isimleri dün de sert eleştiriler yöneltmişti.

