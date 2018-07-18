Trump Helsinki Zirvesindeki Performansını Övdü

Başkan Donald Trump, Helsinki’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le ortak basın toplantısı sırasında sarfettiği tartışmalı sözlerine açıklık getirmesinin ardından Twitter üzerinden konuyla ilgili yeni yorumlarda bulundu. Trump, tepkilere rağmen Helsinki’de sergilediği performansı övdü ve istihbarat yetkililerinin de aynı görüşte olduğunu öne sürdü. Putin zirvesi hakkında dört ayrı Twitter mesajı paylaşan Trump, ilk mesajında, “İstihbaratın en üst seviyelerindeki çok sayıda kişi Helsinki’deki basın toplantısındaki peformansımı çok beğendi. Putin ve ben birçok önemli konuyu konuştuk. İyi anlaştık ve bu durum boks maçı görmek isteyen birçok kinciyi gerçek anlamda rahatsız etti. Büyük neticeler gelecek” diye yazdı. Brüksel’de katıldığı NATO zirvesine değinen ve ülkelerin katkılarını milyarlarca dolar arttırma sözü verdiğini, bunun bir zafer olduğunu belirten Trump, “Rusya’yla görüşmelerse uzun vadede daha bile büyük başarılar ortaya çıkarabilir. Bu görüşmeden birçok olumlu şey çıkacak” dedi.

Rusya’nın Kuzey Kore meselesinde yardımcı olmayı kabul ettiğini kaydeden Trump, “Bazı kişiler Rusya Cumhurbaşkanı Putin’le iyi anlaştığım gerçeğinden nefret ediyor. Bu kesimler bunu görmektense savaşa gitmeyi tercih eder. Buna Trump Akıl Tutulması Sendromu deniyor” ifadesini kullandı. Trump tweet mesajlarının ardından kameralar karşısında, Rusya’nın hala Amerika’yı hedef alıp almadığı yönündeki bir soruya ‘hayır’ yanıtını verdi. Trump ayrıca kendisi kadar Rusya’ya sert olan bir başkan olmadığını da vurguladı. Trump, Helsinki’de, Amerikan istihbarat kurumlarına Putin’den daha az güvendiği algısına yol açan sözlerinin ülkede yarattığı yoğun tepkilerin ardından bir gün sonra sözlerinde düzeltme yapmıştı. Basın toplantısında bir gazetecinin, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili, “Putin’e mi güveniyorsunuz, Amerikan istihbaratına mı?” sorusu üzerine Trump, “Kendi istihbaratımıza güveniyorum ama Cumhurbaşkanı Putin bunu bugün çok güçlü biçimde reddetti. Rusya olmadığını söyledi. Ben de bunun olabileceği yönünde bir neden görmüyorum” demişti.

Dünkü düzeltme açıklamasındaysa Trump, aslında Rusya'nın 2016 seçimine müdahale etmemesi için bir neden olmadığını söylemek istediğini kaydetmiş, istihbarat servislerine inancının tam olduğunu vurgulamıştı. Ancak şimdi Amerikan kamuoyunda Başkan Trump’ın bu düzeltme için neden bu kadar beklediği sorusu soruluyor. Bazı eleştirel çevreler, Trump’ın, Helsinki’deki basın toplantısından sonra 6 tane Twitter mesajı paylaşmış, iki televizyon kanalına da mülakat vermiş olmasına rağmen böyle bir düzeltme için neden 24 saat beklediğini sorguluyor. Ayrıca Trump’ın, ilişkilerin bozuk olmasında suçu Amerika’ya da yüklediği sözlerine ilişkin bir düzeltme yapmadığına dikkat çekiliyor. Trump’ın, Helsinki’yi ilaveten Brüksel’deki NATO zirvesi ve İngiltere ziyareti sırasındaki bazı sözleri de Amerika’nın Avrupa’daki müttefiklerinde tedirginlige neden olmuştu. Senato’daki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, “Avrupa ülkeleri bizim dostlarımız, Ruslar değil” diyerek bu konuda endişeleri gidermeye çalıştı.