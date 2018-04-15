Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

ABD, İngiltere ve Fransa Suriye’deki hedefleri dün sabaha karşı yerel saatle 03.42’de seyir füzeleriyle operasyon başlattı. Operasyon 05.10’da sona erdi. Suriye devlet televizyonu, saldırıda sadece 3 kişinin yaralandığını açıklarken, Rusya Savunma Bakanlığı, Suriyeli sivil ve askeri personel kaybı olmadığını duyurdu. Pentagon, rejimin kimyasal silah kapasitesine ağır darbe vurulduğunu iddia etti. Operasyonun ardından dün ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı tweet’te, “Dün geceki (önceki gece) mükemmel icra edilmiş bir saldırıydı. Fransa ve Birleşik Krallık’a dirayetleri ve güçlü ordularının desteği için teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç olamazdı. Görev tamamlandı” ifadelerini kullandı. Trump, Beyaz Saray’da operasyonun başladığını duyururken de Duma’daki kimyasal silah saldırısında birçok insanın acı bir şekilde can verdiğini belirterek “Bu bir canavarın işlediği suçlardır. Bugünkü adımımız, kimyasal silah üretimine ve kullanımına yönelik kararlı bir caydırıcılık cevabıdır” demişti.

DİKKATLE SEÇİLDİ



Operasyonun ardından ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile saldırıya ilişkin ortak basın toplantısı yaptı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford saldırıya Amerikan, Fransız, İngiliz hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı bilgisini paylaştı. Dunford, bu hedeflerin sivil kayıplar ve yan hasarlar oluşmayacak şekilde seçildiğini kaydetti. ‘3 HEDEF VURULDU’



Dunford, şu ifadeleri kullandı: “Birinci hedef Şam bölgesinde bulunan bir bilimsel araştırma merkeziydi (Berzah Araştırma Merkezi). Bu askeri tesis, Suriye’nin kimyasal ve biyolojik savaş teknolojisinin araştırma, geliştirme ve üretim merkeziydi. İkinci hedef ise Humus’un batısında yer alan bir kimyasal silah depolama merkeziydi (Him Şinsar). Bunun, Suriye’nin sarin gazının ana yeri ve öncül üretim tesisi olduğunu değerlendiriyoruz. İkinci hedefin yakınlarında yer alan üçüncü hedef ise kimyasal silah ve silah deposu ile bir komuta merkeziydi.” Operasyona üç ülkenin savaş gemileri, denizaltıları ve uçaklarının katıldığı belirtildi.

‘ORANTILI AMA AĞIR’



ABD Savunma Bakanı Mattis de konuşmasında saldırının orantılı ama ağır olduğunu belirterek “Bu yıl (geçen yılki saldırıya göre) iki katından biraz üzerinde fazla silah kullandık ama bu silahları kimyasal silah hedeflerine münhasır kullandık” değerlendirmesini yaptı. ABD geçen sene nisan ayında Esad rejiminin İdlib’in Han Şeyhun kasabasında düzenlediği kimyasal saldırıya yanıt olarak Şayrat Hava Üssü’nü 59 Tomahawk füzesi ile vurmuştu. Saldırıların devam edip etmeyeceğine yönelik bir soruya ise Jim Mattis, “Bu, Esad’a bağlı olacak. Gelecekte daha çok kimyasal silah kullanmaya karar vermesine bağlı” yanıtını verdi. Amerikalı Korgeneral Kenneth F. McKenzie, bu operasyonla birlikte Suriye’nin kimyasal silah programının yıllarca geriletilmiş olduğunu, rejimin kimyasal silah üretme kapasitesine ağır darbe vurulduğunu söyledi. BİLGİ NOTU



ABD Başkanı Donald Trump’ın Duma’da düzenlendiği iddia edilen kimyasal silah sonrasında geçen çarşamba, “Hazır ol Rusya, (füzeler) geliyor, yeni ve akıllı” diye paylaştığı tweet gerilimi yükseltmişti. Rusya, Esad’a arka çıktığı gerekçesiyle ABD’nin tepkisini çekiyor.