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Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 08:46 | Son Güncelleme

Suriye’de 7 Nisan’da Esad rejiminin Duma’da en az 80 kişinin öldüğü hava saldırısında kimyasal silah kullandığı şüphesiyle başlayan gerilim devam ederken ABD, İngiltere ve Fransa, dün sabaha karşı Suriye’de önceden belirlenmiş hedeflere füze saldırısı düzenledi. Şam ve Humus’taki üç hedef 105 füzeyle vuruldu. Saldırı, Trump’ın 11 Nisan’da “Füzeler geliyor, yeni ve akıllı” diye attığı Tweet’ten üç gün sonra geldi.

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

ABD, İngiltere ve Fransa Suriye’deki hedefleri dün sabaha karşı yerel saatle 03.42’de seyir füzeleriyle operasyon başlattı. Operasyon 05.10’da sona erdi. Suriye devlet televizyonu, saldırıda sadece 3 kişinin yaralandığını açıklarken, Rusya Savunma Bakanlığı, Suriyeli sivil ve askeri personel kaybı olmadığını duyurdu. Pentagon, rejimin kimyasal silah kapasitesine ağır darbe vurulduğunu iddia etti. Operasyonun ardından dün ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı tweet’te, “Dün geceki (önceki gece) mükemmel icra edilmiş bir saldırıydı. Fransa ve Birleşik Krallık’a dirayetleri ve güçlü ordularının desteği için teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç olamazdı. Görev tamamlandı” ifadelerini kullandı. Trump, Beyaz Saray’da operasyonun başladığını duyururken de Duma’daki kimyasal silah saldırısında birçok insanın acı bir şekilde can verdiğini belirterek “Bu bir canavarın işlediği suçlardır. Bugünkü adımımız, kimyasal silah üretimine ve kullanımına yönelik kararlı bir caydırıcılık cevabıdır” demişti.

DİKKATLE SEÇİLDİ

Operasyonun ardından ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile saldırıya ilişkin ortak basın toplantısı yaptı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford saldırıya Amerikan, Fransız, İngiliz hava ve deniz kuvvetlerinin katıldığı bilgisini paylaştı. Dunford, bu hedeflerin sivil kayıplar ve yan hasarlar oluşmayacak şekilde seçildiğini kaydetti.

‘3 HEDEF VURULDU’

Dunford, şu ifadeleri kullandı: “Birinci hedef Şam bölgesinde bulunan bir bilimsel araştırma merkeziydi (Berzah Araştırma Merkezi). Bu askeri tesis, Suriye’nin kimyasal ve biyolojik savaş teknolojisinin araştırma, geliştirme ve üretim merkeziydi. İkinci hedef ise Humus’un batısında yer alan bir kimyasal silah depolama merkeziydi (Him Şinsar). Bunun, Suriye’nin sarin gazının ana yeri ve öncül üretim tesisi olduğunu değerlendiriyoruz. İkinci hedefin yakınlarında yer alan üçüncü hedef ise kimyasal silah ve silah deposu ile bir komuta merkeziydi.” Operasyona üç ülkenin savaş gemileri, denizaltıları ve uçaklarının katıldığı belirtildi.

‘ORANTILI AMA AĞIR’

ABD Savunma Bakanı Mattis de konuşmasında saldırının orantılı ama ağır olduğunu belirterek “Bu yıl (geçen yılki saldırıya göre) iki katından biraz üzerinde fazla silah kullandık ama bu silahları kimyasal silah hedeflerine münhasır kullandık” değerlendirmesini yaptı. ABD geçen sene nisan ayında Esad rejiminin İdlib’in Han Şeyhun kasabasında düzenlediği kimyasal saldırıya yanıt olarak Şayrat Hava Üssü’nü 59 Tomahawk füzesi ile vurmuştu. Saldırıların devam edip etmeyeceğine yönelik bir soruya ise Jim Mattis, “Bu, Esad’a bağlı olacak. Gelecekte daha çok kimyasal silah kullanmaya karar vermesine bağlı” yanıtını verdi.

Amerikalı Korgeneral Kenneth F. McKenzie, bu operasyonla birlikte Suriye’nin kimyasal silah programının yıllarca geriletilmiş olduğunu, rejimin kimyasal silah üretme kapasitesine ağır darbe vurulduğunu söyledi.

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BİLGİ NOTU

ABD Başkanı Donald Trump’ın Duma’da düzenlendiği iddia edilen kimyasal silah sonrasında geçen çarşamba, “Hazır ol Rusya, (füzeler) geliyor, yeni ve akıllı” diye paylaştığı tweet gerilimi yükseltmişti. Rusya, Esad’a arka çıktığı gerekçesiyle ABD’nin tepkisini çekiyor.

RUSYA VE İRAN SERT ÇIKTI

PUTİN: YIKICI ETKİLERİ OLUR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esad rejimine yönelik gerçekleştirdiği operasyonu sert bir şekilde kınadığını bildirdi. Putin, yazılı açıklama yaparak operasyonu “Terörle mücadelenin ön saflarında yer alan egemen bir devlete karşı saldırgan bir eylem” olarak nitelendirdi. Putin, “Suriye çevresinde halihazırda gerilimin artması uluslararası ilişkilerin tüm sistemi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir” dedi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın Suriye konusunda Washington ile işbirliği yapmaya ilgili olduğunu kaydetti.

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Trump ABD Suriye füze Şam Esad Humus

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
içimizdeki amerikalılar gibi haber yapıyorsunuz nerdeyse milli bayram ilan edeceksiniz
DÜNYA ÜZERİNDE TEKE TEK GÖĞÜS GÖGÜSE MESKUN MAHAL OPERASYON ÇATIŞMA VE SAVAŞINDA JÖH VE PÖH BİR NUMARADIR VE GÖNÜLLÜ OLARAK JÖH VE PÖH OLMAKTADIRLAR TABİİ ŞARTLARI TUTMAK KAYDIYLA NE AMERİKA NE RUS NE FRANSIZ NE İNGİLTERE ASKERİ VE POLİSİ BUNU YAPAMAZ ÇÜNKÜ ÖLMÜMDEN KORKUYORLAR CANLARI TATLI AMERİKANIN BİLİNÇALTINDA VİETNAM RUSYANIN BİLİNÇALTINDA AFGANİSTAN KORKUSU SENDROMU VAR BU KORKU HÜCRELERİNE DNAlarına NÜFUZ ETMİŞ KARADAN SAVAŞAMAZLAR TEK YAPTIKLARI HAVADAN BOMBALAMAK
AMERİKA VE AVRUPA RUS ORDUSU İLE TÜRK ORDUSU KARA SAVAŞI MESKUN MAHAL SAVAŞI YAPSA TÜRK ORDUSU YENER BUNU ONLARDA BİLİYOR FARKINDALAR HAVADAN BOMBALAMAK LA SAVAŞ KAZANILMAZ ESKİSİ GİBİ KILIÇLA SAVAŞILSAYDI TÜRKİYE ! AMERİKA VE AVRUPA RUS ORDUSUNU YERDİ YENERDİ ama TEKNOLOJİ İCAD OLDU ONLAR ÜSTÜN POZİSYONA GEÇTİLER KILIÇ DEVRİ OLSAYDI HİÇBİR ŞANSLARI YOKTU AMERİKAYI RUSYAYI AVRUPAYI ÇOKTAN FETH EDİP ELE GEÇİRMİSTİK
birinin digerine gider yapmasi baskasinin zarari ile sonuclaniyor... ve her ne hikmetse hep giderler islam alemine zarar veriyor ve bazi musluman gecinenlerde saksakliyor... inceldigi yerden kopsun.. haksizlik varsa dunya yikilsin... savas baslasin ve fuzeleri kafamiza yiyelim... bizde yok nede olsa... biz orucu bozan halleri... cocuk evlenme yas sinirlarini tartisa duralim.. batsin ulan dunyaniz bir canli bile kalmasin...
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