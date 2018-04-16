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Trump'ı kızdıracak sözler: Amerikan imparatorluğunun sonu

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 11:44 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Esad’ın Siyasi ve Medya Danışmanı Buseyna Şaban, ülkesinin hava savunmasının Batı’nın füzelerine karşı 'büyük bir zafer' elde ettiğini söyleyerek 'zaferin Amerika imparatorluğunun sonunun başlangıcını oluşturduğunu' öne sürdü.

Trump'ı kızdıracak sözler: Amerikan imparatorluğunun sonu

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’nin tesislerine hava saldırısına ilişkin tartışmalar sürerken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Siyasi ve Medya Danışmanı Buseyna Şaban, ülkesinin hava savunmasının Batı’nın füzelerine karşı “büyük bir zafer” elde ettiğini söyledi.

Bueyna Şaban, Lübnan’daki Mayadeen sitesinde yayımlanan makalesinde Duma’da iddia edilen kimyasal saldırıya misilleme olarak Suriye rejiminin bazı tesislerine hava baskını düzenleyen üç Batılı ülkenin füzelerine karşı, Suriye'nin hava savunmasının “büyük zaferini” ilan ederken bu “zaferin Amerika imparatorluğunun sonunun başlangıcını oluşturduğunu" da öne sürdü.

“EN ÖNEMLİ OLGU FÜZELERİNİN AKILLI VE ETKİN OLMADIĞI”

Jerusalem Post tarafından yansıtılan makalesinde ABD Başkanı Donald Trump’un saldırı öncesi attığı “Hazır ol Rusya, yeni ve akıllı füzeler geliyor” şeklinde mesaja gönderme yapan Şaban, “Burada Trump için kayda geçmemiz gereken en önemi olgu, füzelerinin akıllı ve etkin olmadığı, Suriye’nin hava savunması ise onun füzelerinden daha akıllı ve etkin olduğu kanıtıdır. (Trump) tweetler konusunda dikkatli olsun” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye ABD Amerika Esad Buseyna Şaban füze

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Adam 10 yıldır iç savaşta olmasına rağmen hala abd ile alay ediyor :D
RUSYANIN ESKİ SİSTEM S-200 BİLE ABD Yİ DURDURDU.
ABD çocukları papanın gayrimeşru çocukları israilin beslemesi akitler hadi saldırın ABD suriyeyi burunca gtnnee kına yakan onunbununcocuklari mutlumusunuz
hayırdır Bob mob kopyala yapıştır yapmamissin koçum ??? eksik kaldin
Kazanan yok gibi.. O zaman penaltı çekişsinler ????
sadece kendinizi kandırırsınız dünyayı değil
müslüman ülkeyi hristiyanlar vuruyor bizim müslüman arabistan türkiye katar elin gavurunu destekliyor çin rusya ateist japonya müslümanları destekliyor
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