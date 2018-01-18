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Trump için doktorlardan korkutan açıklama

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 22:16 | Son Güncelleme 4 saat önce

Beyaz Saray'daki sağlık kontrolünde tam not alan ABD Başkanı Donald Trump'ın verilerini inceleyen bağımsız kardiyologlar ''Kalple ilgili ciddi endişeler var. Görev başında kalp krizi geçirebilir'' uyarısı yaptı.

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Beyaz Saray doktoru Ronny L. Jackson'ın Trump'ın akıl ve fiziksel sağlık kontrolünün sonuçlarını "Genel sağlık durumu fevkalade. Başkan'a son 20 yılda daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim'' diye açıklaması, spekülasyonları sona erdirmedi.

​Açıklanan verilerde düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolestrol düzeyinin, üst sınır 100'ün çok üzerinde, 143'te gözüktüğüne dikkat çeken bazı bağımsız uzmanlar, tuğamiral rütbeli doktor Jackson'ın 'fevkalade' iddiasını sorguladı.

'İLACA RAĞMEN 140 DÜZEYİNDE'

New York Times gazetesine konuşan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Önleyici Kardiyoloji Bölüm Başkanı Dr. David Maron, Trump'ın kolestrol değerlerini 100'ün altına düşürmek için kullanılan güçlü bir ilaç olan Crestor'dan 10 miligram almasına rağmen LDL düzeyinin hala 140'ın üzerinde seyretmesinin alarm verici olduğunu dile getirdi. Maron, ''Trump benim hastalarımdan biri olsaydı kalp krizi geçirme riski bulunduğu için kesinlikle endişelenirdim'' dedi.

'70'İN ALTINDA OLMALI'

Trump'ın sağlık durumunun fevkalade olup olmadığı sorusunu ''Tanrım, hayır'' sözleriyle yanıtlayan Maron, Jackson'ın açıklamalarını sorgulayan tek kardiyolog değil. New York Times gazetesine göre Trump'ın LDL'sini 100'ün, hatta 70'in altına indirmeyi hedeflemesi gerektiğini belirten birçok uzman, Başkan'ın kilosu ve spor yapmaması düşünüldüğünde kalp krizi ya da felç ve inme geçirebileceğine dair gerçek bir risk bulunduğu uyarısını yaptı.

'KIRMIZI ALARM'

Scripps Araştırma Enstitüsü'nün kardiyaloglarından Dr. Eric Topol, ''Trump'ın genel sağlık durumunu değerlendirirken yüksek kolestrolden kaynaklanan tehlikeleri görmezden gelmek imkansız. Ben onun sağlık durumu için asla 'fevkalade' demezdim. Bu veriler ile 'fevkalade' nitelemesi birbiriyle tümüyle çelişkili'' çıkışını yaptı. Topol, ''Bu gerçekten yüksek bir LDL. 70 küsur yaşında, obez ve beden hareketi yapmayan bir erkekten söz ediyoruz. Değerler kırmızı alarm çaldırıyor''

'ÖNCEKİ DÜZEY 200 MÜYDÜ?'

Uzmanlar, Trump'ın kendisine yazılan kolestron ilacını düzenli kullandığından şüphelendiklerini de belirtti. Sözkonusu ilaçtan günlük 10 miligram kullanımın LDL düzeyini en az yüzde 30 düşürdüğünü söyleyen Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi Lipid Kliniği Başkanı Dr. Daniel Rader, Trump düzenli şekilde kullanıyorsa almaya başladığında LDL düzeyinin 200'ün üzerinde olması gerektiğini, bunun da çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

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'ABDOMİNAL OBEZİTE AÇIKLANMADI'

CNN'in baş sağlık muhabiri Dr. Sanjay Gupta da Trump'ın koroner kalsiyum skorlamasının 2009'da 34'ken bugün 133'e çıktığına dikkat çekip 100'ün üzerine çıkmanın kalp hastalığının işareti olduğunu öne sürdü.

​Ancak Dr. Rader ve Dr. Maron bu görüşe katılmadı. Rader, asıl önemli olanın, abdominal obezite olduğunu, karın bölgesi yağlanmasının kalp krizinden alzheimera birçok hastalığa yol açtığını, Trump'ın da abdominal obezitesine bakmak gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kalp krizi Beyaz Saray Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Gebersede kurtulsak.
her an zehirlenip kalp krizi geçirdi denilebilir
bir pislik temizlenir.hiç önemli değil.
hadi hayırlısı
Herkes kalp krizi geçirebilir. Bu nasıl tanı koymak
mekanin cehennem olsun
keşke geberse ..
GEBERESİN..,
Kudüs intikamını alacak. Allah birdir ve en büyüktür.
Son zamanlar üzerimize kabus gibi çöken siyasi ortamın en güzel haberi hadi hayırlısı.
Bunun kalbi de ruhu da bozuk, böyle sağlıksız birinin yaptığı her olay cinayettir.
Atma doktor atma 200 yaşına kadar yaşarmışta bilmem ne bunları söylemen için kaç dolar verdi sana,,,Bunun kalbi de ruhu da bozuk,böyle sağlıksız birinin yaptığı her olay cinayettir.
ABD NİN MAYASI BOZUK GELEN GİDENİ ARATIYOR
alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste
o kadar kötü haberden sonra bu haber iyi geldiii
Simpson mudur Ne Karın Ağrısı İse Onu Takip Edin Bu Adamı Bu Sene Ölmüş Olarak Gösterdi..
Karşısına sürekli CNN muhabiri çıkarın.
Mazlumların müslümanların ahları çıkacak
ne korkacaz.
HEMEN ÖLMESİN..PAPAZIN KAYIĞA ELBET BİNECEKTE..ÖNCE DÜNYADA YAPTIKLARININ BURNUNDAN GELMESİ GEREK..ALDIĞI AHLAR ÇIKMALI...SAÇININ MODELİNE İTTİRDİMİ..
BIR KÜRT ATASÖZÜ DERKI KUÇİK Bİ KURMA NAMRI. yani İT BITTEN ÖLMEZZ.
munafik
Trumpet keleği
islam düşmanı gebersin
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