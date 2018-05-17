Trump iftar yemeği geleneğine dönüyor

Beyaz Saray'ın ayrıca büyükelçi ve Müslüman liderlerin davet edileceği bir iftar yemeği organize ettiği belirtiliyor.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray tarafından on yıllardır düzenlenen ve kendisi tarafından geçen yıl askıya alınan iftar geleneğini yeniden başlatıyor.

The Washington Post'un, Washington'daki Müslümanların nüfuzlu isimlerinden emlak müteahhidi Ray Mahmood'a dayandırdığı habere göre Beyaz Saray, 6 Haziran tarihinde küçük çaplı bir iftar yemeği düzenlemeye hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliği yapması beklenen yemeğe, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin büyükelçileri ve Müslüman Amerikalı liderlerin davet edilmesinin beklendiği belirtildi.

Gazeteye konuşan Mahmood, "Ben bu adımların Müslüman toplumu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. En azından Müslümanlar bunun görevdeki ABD Başkanı tarafından düzenlendiğini görüyor ve bu da bir hoşgörü ve kabul göstergesi" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Lindsay Walters ise, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Beyaz Saray'ın konuyla ilgili olarak "şu an için bir bilgi" vermeyeceğini ifade etti.