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‘Trump İklim Değişikliği Konusunda Fikrini Değiştirirse Büyük Lider Olur’

06.03.2018 19:44 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, eski New York Belediye Başkanı ve işadamı Michael Bloomberg’ü,” İklim Değişikliği Özel Temsilcisi” olarak atadı

‘Trump İklim Değişikliği Konusunda Fikrini Değiştirirse Büyük Lider Olur’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, eski New York Belediye Başkanı ve işadamı Michael Bloomberg’ü,” İklim Değişikliği Özel Temsilcisi” olarak atadı.

Bloomberg, BM’nin iklim değişikliği hedefleri doğrultusunda, 2019 yılında New York’ta yapılacak “İklim Zirvesi” için en üst düzeyde yetkilendirildi.

Genel Sekreter Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ndeki makam odasında Bloomberg’i kabul ederek “iklim değişikliği özel temsilcisi“ olarak atandığını kendisine tebliğ etti.

Törende konuşan Bloomberg, Başkan Trump'ın iklim değişikliğiyle ilgili fikrini değiştireceğini umduğunu belirterek, ”Trump iklim değişikliği konusunda fikrini değiştirip ABD’yi yeniden Paris iklim anlaşmasının içinde tutarsa büyük lider olur” diye konuştu.

Guterres de törendeki konuşmasında, Bloomberg’in şimdiye kadar iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yaptıklarının, bu alandaki çabalara çok büyük katkıda bulunduğunu belirtti.

Paris iklim anlaşmasının hedeflerine ulaşılması için Bloomberg’in “hırsına ihtiyaçları” olduğunu kaydeden BM Genel Sekreteri, tüm ülkeleri iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı tedbirler almada kararlı çabalar göstermeye davet etti.

Bloomberg, 2104 yılında eski BM Genel Sekreteri Ban-ki Moon tarafından BM Kentler ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olarak atanmış ve bir süre bu görevi yürütmüştü.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Trumpp ülkemizde yağmur yağmadı bu yıl küçük nehirlerimizin hepsi kurudu,artık tarlalarimizdan eski mahsulü alamıyoruz, 4,5 yıla Turkiye cezayir libya gibi iklime değişebilirmiş Lütfen hepimiz ustumuze duseni yapalım ağaçları koruyalim
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