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Trump ile Macron ağaç dikti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 03:19 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Trump ile Macron ağaç dikti

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Macron çiftini Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı.

Ziyarette Brigitte Macron da hazır bulundu.

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Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa bir gezini yapan liderler, daha sonra ziyaret anısına bir ağaç dikti.

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KRİTİK BAŞLIKLAR ELE ALINACAK

Liderlerin görüşmesinde Suriye'ye hava operasyonu, batı ile İran arasındaki nükleer anlaşma gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

(NTV)

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ABD Trump Emmanuel Macron ağaç diktiler Beyaz Saray

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