Trump ile Macron ağaç dikti

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Macron çiftini Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı.
Ziyarette Brigitte Macron da hazır bulundu.
Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa bir gezini yapan liderler, daha sonra ziyaret anısına bir ağaç dikti.
KRİTİK BAŞLIKLAR ELE ALINACAK
Liderlerin görüşmesinde Suriye'ye hava operasyonu, batı ile İran arasındaki nükleer anlaşma gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.
(NTV)
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