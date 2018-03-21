Trump ile Macron Rusya konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Rusya gündemiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin "Britanya topraklarındaki özel kişilere karşı kimyasal silah kullanılmasının ardından Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olduklarını tekrarladıkları" belirtildi. Ayrıca Trump ve Macron'un "Rusya'yı sorumlu tutmak için adım atılması gerektiği konusunda mutabık oldukları" ifade edildi.

Rus hükümeti eski Rus ajan Sergey Skripal'in Salisbury'de sinir gazı kullanılarak zehirlenmesinden sorumlu tutuluyor. Rusya ile İngiltere arasında Skripal'a yönelik saldırı sonrasında başlayan sözlü atışma ise sürüyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'nın evsahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nı, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda Adolf Hitler'in yaptığı gibi istismar edeceğini söyledi. Bir milletvekilinin "Putin bunu Hitler'in 1936 Olimpiyatları'nı kullandığı gibi kullanacak" ifadesine yanıt olarak Johnson "1936 ile yapılan karşılaştırmanın kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.