Trump ile Macron'un Beyaz Saray'ın bahçesine diktikleri ağaç karantinaya alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta ABD'ye yaptığı resmi ziyarette hediye ettiği ağaç karantinaya alındı.
Macron, ABD-Fransa dostluğunu simgeleyen ağacı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray'ın bahçesine ekmişti. Ancak ağaç birkaç saat sonra söküldü.
Söz konusu ağaç Fransa'nın kuzeyinde 2 bin Amerikan askerinin Birinci Dünya Savası sırasında yaşamını yitirdiği bölgedeki ormanlık alandan alınmıştı.
Euronews Türkçe'nin haberine göre, ağacın ortadan kaybolmasının ardından Elysee sarayından bir açıklama geldi. Açıklamada olayın ABD'nin çok sıkı olan gümrük kurallarından kaynaklandığı ve çeşitli hastalıklar ve haşere saldırılarına karşı ABD topraklarına yurt dışından götürülen ağaçların belli bir süre karantinaya alındığı belirtildi.
Yapılan açıklama ile ağacın göstermelik olarak dikilmiş olduğu anlaşıldı. Gerekli kontrollerden geçtikten sonra ağacın yeniden aynı yere dikilmesi bekleniyor.
'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece
Yer: Moda Askeri Deniz Kulübü! İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti
İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler
Bu görünüme kavuşabilmek için tam 17 ayını harcadı! İşte önceki hali
Cübbeli Ahmet'i kızdıracak sözler: Rüyanda Fetullah'ı görüyor musun?
Financial Times: Batı, Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı çok daha önceden harekete geçmeliydi
Suriye'de askeri üste patlama!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Okuyucu Yorumları 0 yorum