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Trump ile Macron'un Beyaz Saray'ın bahçesine diktikleri ağaç karantinaya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2018 10:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği ağacın karantinaya alındığı ortaya çıktı.

Trump ile Macron'un Beyaz Saray'ın bahçesine diktikleri ağaç karantinaya alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta ABD'ye yaptığı resmi ziyarette hediye ettiği ağaç karantinaya alındı.

Macron, ABD-Fransa dostluğunu simgeleyen ağacı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray'ın bahçesine ekmişti. Ancak ağaç birkaç saat sonra söküldü.

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Söz konusu ağaç Fransa'nın kuzeyinde 2 bin Amerikan askerinin Birinci Dünya Savası sırasında yaşamını yitirdiği bölgedeki ormanlık alandan alınmıştı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, ağacın ortadan kaybolmasının ardından Elysee sarayından bir açıklama geldi. Açıklamada olayın ABD'nin çok sıkı olan gümrük kurallarından kaynaklandığı ve çeşitli hastalıklar ve haşere saldırılarına karşı ABD topraklarına yurt dışından götürülen ağaçların belli bir süre karantinaya alındığı belirtildi.

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Yapılan açıklama ile ağacın göstermelik olarak dikilmiş olduğu anlaşıldı. Gerekli kontrollerden geçtikten sonra ağacın yeniden aynı yere dikilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Emmanuel Macron Beyaz Saray

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