HABER

Trump İlk Birliğin Durumu Konuşmasını Yapıyor

31.01.2018 05:27 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk konuşmasında özellikle birleştirici bir ton kullanıyor. Trump televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, 2018 yılında iç ve dış politika alanındaki önceliklerini paylaşıyor.

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir yıllık görevinin ardından ilk "Birliğin Durumu” konuşmasını yapıyor.

Kongre'nin ortak oturumuna hitap eden Trump, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, 2018 yılında iç ve dış politika alanındaki önceliklerini paylaşıyor.

Trump göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk konuşmasında özellikle birleştirici bir ton kullanıyor. Başkan, Kongre'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili üyelerine "Yalnızca trajedilerde bir araya gelmek yeterli değil. Görüş ayrılıklarımızı giderelim, ortak zemin bulalım, kendilerine hizmet etmek için bizi seçen insanlara sunacağımız birliği oluşturalım” çağrısı yaptı.

Ancak siyasi uzmanlar ve yorumcular, konuşmanın son derece kutuplaşmış Kongre ortamında ne kadar etkili olacağı konusunda oldukça kuşkulu. Uzmanlar son bir yıl içinde Trump'ın konuşmalarında kutuplaştırıcı bir tarz kullanmış olmasına da dikkati çekiyor.

Donald Trump bu konuşmasında özellikle son 12 ay içindeki en önemli başarısına, vergi kesintileri içeren reforma ağırlık veriyor. Trump,konuşmasına davet ettiği kişileri de özellikle vergi reformunun yararlarına örnek göstereceği çalışanlar ve işverenler arasından seçti.

Cumhuriyetçi Partili başkanın son bir yıl içinde en çok mücadele verdiği ve en çok tartışma yaratan bir diğer konu da göçmenlik konusu oldu.

Önceki yönetim tarafından yürürlüğe konan ve çocukken aileleri tarafından Amerika'ya kaçak sokulan yabancılara af çıkaran bir yasayı kararnameyle yürürlükten kaldıran Trump, üzerinde çalıştıkları yeni göçmenlik reformunun hem Amerikalı çalışanların, hem de göçmenlerin yararını gözeteceğini savunuyor.

Trump konuşmasında IŞİD'le mücadelede edinilen başarıya da değinecek, ancak Başkan'ın bu mücadeleye devam edilmesi çağrısını sürdürmesi bekleniyor.

Trump'ın korteji, Beyaz Saray'dan Kongre'ye gelirken dışarıda sıfırın altında soğukta bekleyen göstericilerin protestolarına hedef oldu..

Yaklaşık 14 kadar Demokrat Partili Kongre üyesinin de Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasını boykot ettiği bildiriliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

İzleyenler şaştı kaldı! 'Şu an binlerce bayan geliyor'

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sürpriz yumurtadan mavi balina çıktı! Soluğu savcılıkta aldı

Sürpriz yumurtadan mavi balina çıktı! Soluğu savcılıkta aldı

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

İlginizi Çekebilir

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

İki milletvekilinin aracı çarpıştı! İlginç diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!

Belçika'dan skandal Türkiye açıklaması!

Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız öldü

Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız öldü

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

Porno yıldızı Trump'la ilişki iddialarını gönülsüz yalanladı, First Lady ikna olmadı

85 tesisatçı taşıyan uçak tuvaleti bozulduğu için geri dönmek zorunda kaldı

85 tesisatçı taşıyan uçak tuvaleti bozulduğu için geri dönmek zorunda kaldı

Zeytin Dalı Harekâtı Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgale dönüşmemeli

Zeytin Dalı Harekâtı Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonları işgale dönüşmemeli

Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de ABD’nin uçağına müdahale etti

Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de ABD’nin uçağına müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.