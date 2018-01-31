Trump İlk Birliğin Durumu Konuşmasını Yapıyor

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir yıllık görevinin ardından ilk "Birliğin Durumu” konuşmasını yapıyor.
Kongre'nin ortak oturumuna hitap eden Trump, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, 2018 yılında iç ve dış politika alanındaki önceliklerini paylaşıyor.
Trump göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk konuşmasında özellikle birleştirici bir ton kullanıyor. Başkan, Kongre'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili üyelerine "Yalnızca trajedilerde bir araya gelmek yeterli değil. Görüş ayrılıklarımızı giderelim, ortak zemin bulalım, kendilerine hizmet etmek için bizi seçen insanlara sunacağımız birliği oluşturalım” çağrısı yaptı.
Ancak siyasi uzmanlar ve yorumcular, konuşmanın son derece kutuplaşmış Kongre ortamında ne kadar etkili olacağı konusunda oldukça kuşkulu. Uzmanlar son bir yıl içinde Trump'ın konuşmalarında kutuplaştırıcı bir tarz kullanmış olmasına da dikkati çekiyor.
Donald Trump bu konuşmasında özellikle son 12 ay içindeki en önemli başarısına, vergi kesintileri içeren reforma ağırlık veriyor. Trump,konuşmasına davet ettiği kişileri de özellikle vergi reformunun yararlarına örnek göstereceği çalışanlar ve işverenler arasından seçti.
Cumhuriyetçi Partili başkanın son bir yıl içinde en çok mücadele verdiği ve en çok tartışma yaratan bir diğer konu da göçmenlik konusu oldu.
Önceki yönetim tarafından yürürlüğe konan ve çocukken aileleri tarafından Amerika'ya kaçak sokulan yabancılara af çıkaran bir yasayı kararnameyle yürürlükten kaldıran Trump, üzerinde çalıştıkları yeni göçmenlik reformunun hem Amerikalı çalışanların, hem de göçmenlerin yararını gözeteceğini savunuyor.
Trump konuşmasında IŞİD'le mücadelede edinilen başarıya da değinecek, ancak Başkan'ın bu mücadeleye devam edilmesi çağrısını sürdürmesi bekleniyor.
Trump'ın korteji, Beyaz Saray'dan Kongre'ye gelirken dışarıda sıfırın altında soğukta bekleyen göstericilerin protestolarına hedef oldu..
Yaklaşık 14 kadar Demokrat Partili Kongre üyesinin de Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasını boykot ettiği bildiriliyor.
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