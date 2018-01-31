Trump İlk Birliğin Durumu Konuşmasını Yapıyor

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir yıllık görevinin ardından ilk "Birliğin Durumu” konuşmasını yapıyor.

Kongre'nin ortak oturumuna hitap eden Trump, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, 2018 yılında iç ve dış politika alanındaki önceliklerini paylaşıyor.

Trump göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk konuşmasında özellikle birleştirici bir ton kullanıyor. Başkan, Kongre'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili üyelerine "Yalnızca trajedilerde bir araya gelmek yeterli değil. Görüş ayrılıklarımızı giderelim, ortak zemin bulalım, kendilerine hizmet etmek için bizi seçen insanlara sunacağımız birliği oluşturalım” çağrısı yaptı.

Ancak siyasi uzmanlar ve yorumcular, konuşmanın son derece kutuplaşmış Kongre ortamında ne kadar etkili olacağı konusunda oldukça kuşkulu. Uzmanlar son bir yıl içinde Trump'ın konuşmalarında kutuplaştırıcı bir tarz kullanmış olmasına da dikkati çekiyor.

Donald Trump bu konuşmasında özellikle son 12 ay içindeki en önemli başarısına, vergi kesintileri içeren reforma ağırlık veriyor. Trump,konuşmasına davet ettiği kişileri de özellikle vergi reformunun yararlarına örnek göstereceği çalışanlar ve işverenler arasından seçti.