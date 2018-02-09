Trump İmzaladı Hükümet Yeniden Açıldı

Başkan Donald Trump federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayan; askeri ve askeri olmayan harcamaları milyarlarca dolar arttıran bütçe tasarısını imzaladı.

Trump, Twitter’dan yazdığı mesajda, “Tasarıyı şimdi imzaladım. Ordumuz artık daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olacak. Ordumuzu seviyoruz, onlara ihtiyacımız var ve onlara her şeyi ve daha fazlasını verdik. Bu, uzun zaman sonra ilk kez oluyor. Ayrıca bu, yeni istihdam alanı, yeni iş anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

400 milyar dolarlık bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi’nden Cuma günü erken saatlerde geçtikten sonra Başkan Trump tarafından imzalandı. Tasarı Temsilciler Meclisi’nden 186’ya karşı 240 oyla geçti. Yeni bütçe kanunu gelecek iki mali yılın bütçe rakamlarını içeriyor ancak hükümete yalnızca 23 Mart’a kadar kaynak sağlıyor. Kongre üyelerinin bu tarihten sonra 30 Eylül’de sona eren mali yılın kalanı için ayrıntılı bir harcama planı oluşturmaları gerekiyor.

Bazı siyasetçiler, DACA programıyla sınır dışı edilmelerinin önü açılan bir milyondan fazla yasa dışı genç göçmenin durumu güvence altına alınmadan harcamalarda büyük artış yapılmasına onay verilen bütçe tasarısına karşı çıktı.