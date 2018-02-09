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Trump İmzaladı Hükümet Yeniden Açıldı

09.02.2018 18:56 | Son Güncelleme

400 milyar dolarlık bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi’nden Cuma günü erken saatlerde geçtikten sonra Başkan Trump tarafından imzalandı. Temsilciler Meclisi’nden 186’ya karşı 240 oyla geçen tasarı gelecek iki mali yılın bütçe rakamlarını içeriyor ancak hükümete yalnızca 23 Mart’a kadar kaynak sağlıyor

Trump İmzaladı Hükümet Yeniden Açıldı

Başkan Donald Trump federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayan; askeri ve askeri olmayan harcamaları milyarlarca dolar arttıran bütçe tasarısını imzaladı.

Trump, Twitter’dan yazdığı mesajda, “Tasarıyı şimdi imzaladım. Ordumuz artık daha önce hiç olmadığı kadar güçlü olacak. Ordumuzu seviyoruz, onlara ihtiyacımız var ve onlara her şeyi ve daha fazlasını verdik. Bu, uzun zaman sonra ilk kez oluyor. Ayrıca bu, yeni istihdam alanı, yeni iş anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

400 milyar dolarlık bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi’nden Cuma günü erken saatlerde geçtikten sonra Başkan Trump tarafından imzalandı. Tasarı Temsilciler Meclisi’nden 186’ya karşı 240 oyla geçti. Yeni bütçe kanunu gelecek iki mali yılın bütçe rakamlarını içeriyor ancak hükümete yalnızca 23 Mart’a kadar kaynak sağlıyor. Kongre üyelerinin bu tarihten sonra 30 Eylül’de sona eren mali yılın kalanı için ayrıntılı bir harcama planı oluşturmaları gerekiyor.

Bazı siyasetçiler, DACA programıyla sınır dışı edilmelerinin önü açılan bir milyondan fazla yasa dışı genç göçmenin durumu güvence altına alınmadan harcamalarda büyük artış yapılmasına onay verilen bütçe tasarısına karşı çıktı.

Kongre’nin federal hükümet bütçesinin onaylanacağı son tarih olan 8 Şubat gece yarısı 12.00’yi geçirmesiyle hükümet Cuma sabahı kapanmıştı. Böylece bir aydan kısa sürede hükümet ikinci kez kısmen kapanmış oldu.

Daha sonra Senato, bütçe tasarısını 28’e karşı 71 oyla geçirerek federal hükümetin yeniden açılmasını sağladı.

Demokratlar Ocak ayında DACA programıyla sınır dışı edilmelerinin yolu açılan bir milyondan fazla genç göçmenin durumuna çözüm getirilmemesini protesto etmek amacıyla geçici bir harcama tasarısını bloke etmiş, bunun ardından federal hükümet üç gün boyunca kısmen kapalı kalmıştı. Obama yönetimi döneminde yürürlüğe konan ve ülkeye aileleri tarafından çocuk yaşta getirilen göçmenleri koruyan DACA programı, Başkan Trump tarafından geçen yıl iptal edilmişti. Program 5 Mart itibariyle yürürlükten kalkacak ve bu tarihten itibaren programın himayesindeki genç göçmenler sınır dışı edilebilecek.

Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasındaki görüşmeler göçmenlik sorununa henüz çözüm getirebilmiş değil. Ancak Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, harcamalarla ilgili konulara çözüm getirilmesinin ardından ihtiyaç duyulan göç reformu konusunda Senato’da görüşmeler başlatma sözü verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da Perşembe günü yaptığı açıklamada DACA’nın ve göç reformunun yeniden gündeme getirileceğiyle ilgili verdiği sözden şüphe edilmemesi istedi.

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