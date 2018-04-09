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Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 20:39 | Son Güncelleme

Rus ordusundan yapılan son dakika açıklamasına göre, Doğu Guta'da herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.

Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması

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Anahtar Kelimeler:
Rusya DUMA doğu guta

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