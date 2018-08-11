Trump'ın atadığı CIA Direktörü Gina Haspel'in işkence yöntemleri ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktörü yapılan 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'in, terör zanlılarının esir alındığı dönemde merkezle bazı yazışmalar yayımlandı. Haspel, bir esire, boğulma hissi veren su işkencesi 'waterboarding' dahil yaptığı çeşitli işkenceleri en ince ayrıntısına dek betimlemiş.

Haspel'in 2002'de bir esire yaptığı işkenceleri CIA merkezine bildirdiği 11 telgraf üzerindeki gizlilik, Enformasyon Özgürlüğü Yasası uyarınca kalktı.

NAŞİRİ'YE BİLDİKLERİ TÜM İŞKENCELERİ YAPMIŞLAR

Buna göre Haspel'in yönettiği Tayland'daki işkencehanede haftalarca tutulan Abdül Rahim Naşiri, çıplak bırakılmış, zincirlenmiş, duvarlara vurulmuş, küçük bir kutunun içinde hapsedilmiş, infaz provalarına ve tabii 'waterboarding'e maruz kalmış.

CIA'in 2000 yılında Yemen'de Amerikan savaş gemisi USS Cole'un bombalanmasının planlamasına müdahil ve diğer saldırıların planlanmasından da haberdar olduğuna inandığı Naşiri'den gelecekteki olası saldırılarla ilgili bilgi almak için her türlü şiddeti uygulamış.

"İŞKENCE" YERİNE "SU TEKNİĞİ" İFADESİNİ KULLANIYOR

Naşiri'nin gözaltındaki 12. gününde Haspel'in çektiği telgrafta şu ifadeler yer alıyor: