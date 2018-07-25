Trump'ın skandal ses kayıtları yayınlandı

Cohen, "Tüm bu bilgileri dostumuz David'e transfer etmem için bir şirket açmam gerekiyor" diyor.

Yer yer kesilen ve başka seslerin de bulunduğu kayıtta, boğuk seslerin de olduğu kısımlar var.

SES KAYDINDA NE VAR?

Ses kaydının birkaç ay önce Cohen'in evine yapılan FBI baskınlarında ele geçirildiği belirtildi.

Trump'ın şimdiki avukatı Rudy Giuliani ise herhangi bir ödeme yapılmadığını ve ses kaydında bir suç unsuru olmadığını savundu.

Ses kaydının Eylül 2016'da, başkanlık seçimlerinden iki ay önce yapıldığı söyleniyor. Trump ve McDougal arasındaki ilişkinin ise 2006'da yaşandığı iddia ediliyor.

CNN televizyonu tarafından yayımlanan ses kaydında Trump ve avukatı Michael Cohen, eski Playboy modeli Karen McDougal'dan Trump ile yaşadığı ilişkiye dair hikayesinin haklarını satın almayı tartışıyor.

Burada kast edilen dostun, National Enquirer'ı çıkartan şirket olan American Media Inc.'in sahibi ve Trump'ın arkadaşı David Pecker olabileceği söyleniyor.

Trump ise daha sonra "Peki, buna ne kadar ödeyeceğiz? Yüz elli mi?" diye soruyor.

Mc Dougal'ın hikayesinin telif hakları için Enquirer'dan 150 bin dolar aldığı söyleniyordu.

Cohen daha önce Trump için merminin önüne atlayacağını söylüyordu.

Cohen daha sonra finansmandan bahsetmeye başlayınca, Trump "Ne finansmanı?" diye soruyor.

Cohen ise "Ödeme yapmamız gerek" diyor.

Kaydın bir sonraki bölümü önemli. Çünkü Trump "nakit ödemeden" bahsederken duyuluyor, ancak Trump'ın bunun yapılmasını mı yoksa yapılmamasını mı önerdiği net değil.

Trump daha sonra "çek" derken de duyuluyor.

TÜM BUNLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Adalet Bakanlığı, Trump'la ilişki yaşadığını iddia eden kadınlara sessiz kalmaları amacıyla yapılan ödemeleri soruşturuyor.

Bir siyasinin hakkındaki yüz kızartıcı iddiaları sümenaltı etmek için yaptığı, beyan edilmeyen ödemeler, ABD'deki seçim kampanyası finansmanı yasalarının ihlal edilmesi olararak görülebileceği için bütün bunlar Trump için potansiyel bir sorun.