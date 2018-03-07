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Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 01:58 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un istifa edeceğine ilişkin iddiaları doğruladı.

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

Trump'ın çevresindeki kritik mevkide yer alan isimlerin istifa dalgasına bir isim daha eklendi.

Çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle görevinden ayrılabileceği iddia edilen Başekonomi Danışmanı Gary Cohn hakkındaki iddialar doğrulandı. Cohn'un görevini bırakacağı Beyaz Saray tarafından açıklandı.

Bloomberg'in haberine göre, Trump, çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergiler hayata geçirilmesi durumunda Cohn'un istifa edebileceğini diğer danışmanlarına iletmişti.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Cohn'un bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle birlikte Trump'ı söz konusu gümrük vergilerini uygulamaya sokmaktan vazgeçirmeye çalıştığı öne sürüldü. Cohn'un ikna çabalarının sonuç vermemesi durumunda görevinden ayrılacağına yönelik spekülasyonlar Trump'ın sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı paylaşımla güçlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump başekonomi danışmanı

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