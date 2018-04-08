Bir televizyon programında konuşan Venezuelalı Alicia Machado, 1996'da Miss Universe seçildikten sonra Trump'tan birçok kez teklif aldığını söyledi.

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

1 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama! 41 yaşındaki dünya güzeli, ısrarlara rağmen Trump'a direndiğini ve hiçbir zaman ilişkiye girmediğini belirtti.

2 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama! Machado'nun verdiği bir diğer ilginç bilgi ise, halihazırdaki ABD liderinin o yıllarda kendisini 'Miss Housekeeping (Bayan Temizlikçi)' veya 'Miss Piggy (Bayan Domuzcuk) diye seslendiğiydi.

3 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama! Donald Trump, 1990'lı yıllarda Miss Universe yarışmasını düzenlemişti.

4 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama! Venezuelalı kainat güzeli ile Trump arasındaki kavga, aslında eski...

5 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama! Machado, kilo aldığı için Trump'ın kendisine taktığı isimleri ABD seçimlerinden önce gündeme getirmiş ve büyük bir kavga patlamıştı.

6 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama! Cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığıyla suçlanınca çılgına dönen Trump, Twitter'dan kainat güzeline 'iğrenç' diyerek saldırmıştı.

7 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama! Trump, Twitter mesajlarında Alicia Machado'nun seks kaseti olduğunu da yazmıştı.

8 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama! Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, söz konusu kasetin Machado'nun bir reality showda bir erkek yarışmacıyla aynı yatakta yer aldıkları görüntü olduğunu aktarmıştı.

9 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama! Trump'ın suçlamalarından bir diğeri de, başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton'ın yardımıyla Machado'nun ABD vatandaşlığı aldığıydı.

10 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama! 90'lı yıllarda birçok dergi kapağını süsleyen Venezuelalı güzel, erkek dergisi Playboy'a çırılçıplak pozlar da vermişti.

11 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama! Machado'nun Instagram'da 600 binden fazla takipçisi var.

12 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

13 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

14 / 15 Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!