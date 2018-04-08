Bir televizyon programında konuşan Venezuelalı Alicia Machado, 1996'da Miss Universe seçildikten sonra Trump'tan birçok kez teklif aldığını söyledi.
Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
41 yaşındaki dünya güzeli, ısrarlara rağmen Trump'a direndiğini ve hiçbir zaman ilişkiye girmediğini belirtti.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Machado'nun verdiği bir diğer ilginç bilgi ise, halihazırdaki ABD liderinin o yıllarda kendisini 'Miss Housekeeping (Bayan Temizlikçi)' veya 'Miss Piggy (Bayan Domuzcuk) diye seslendiğiydi.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Donald Trump, 1990'lı yıllarda Miss Universe yarışmasını düzenlemişti.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Venezuelalı kainat güzeli ile Trump arasındaki kavga, aslında eski...
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Machado, kilo aldığı için Trump'ın kendisine taktığı isimleri ABD seçimlerinden önce gündeme getirmiş ve büyük bir kavga patlamıştı.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığıyla suçlanınca çılgına dönen Trump, Twitter'dan kainat güzeline 'iğrenç' diyerek saldırmıştı.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Trump, Twitter mesajlarında Alicia Machado'nun seks kaseti olduğunu da yazmıştı.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, söz konusu kasetin Machado'nun bir reality showda bir erkek yarışmacıyla aynı yatakta yer aldıkları görüntü olduğunu aktarmıştı.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Trump'ın suçlamalarından bir diğeri de, başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton'ın yardımıyla Machado'nun ABD vatandaşlığı aldığıydı.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
90'lı yıllarda birçok dergi kapağını süsleyen Venezuelalı güzel, erkek dergisi Playboy'a çırılçıplak pozlar da vermişti.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Machado'nun Instagram'da 600 binden fazla takipçisi var.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
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