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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2018 19:37 | Son Güncelleme

Porno yıldızı, Rusya, istifalar derken başı dertten kurtulmayan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez eski bir kainat güzeli tarafından cinsel ilişkiye teşebbüsle suçlandı.

Bir televizyon programında konuşan Venezuelalı Alicia Machado, 1996'da Miss Universe seçildikten sonra Trump'tan birçok kez teklif aldığını söyledi.

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
41 yaşındaki dünya güzeli, ısrarlara rağmen Trump'a direndiğini ve hiçbir zaman ilişkiye girmediğini belirtti.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Machado'nun verdiği bir diğer ilginç bilgi ise, halihazırdaki ABD liderinin o yıllarda kendisini 'Miss Housekeeping (Bayan Temizlikçi)' veya 'Miss Piggy (Bayan Domuzcuk) diye seslendiğiydi.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Donald Trump, 1990'lı yıllarda Miss Universe yarışmasını düzenlemişti.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Venezuelalı kainat güzeli ile Trump arasındaki kavga, aslında eski...
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Machado, kilo aldığı için Trump'ın kendisine taktığı isimleri ABD seçimlerinden önce gündeme getirmiş ve büyük bir kavga patlamıştı.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığıyla suçlanınca çılgına dönen Trump, Twitter'dan kainat güzeline 'iğrenç' diyerek saldırmıştı.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Trump, Twitter mesajlarında Alicia Machado'nun seks kaseti olduğunu da yazmıştı.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, söz konusu kasetin Machado'nun bir reality showda bir erkek yarışmacıyla aynı yatakta yer aldıkları görüntü olduğunu aktarmıştı.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Trump'ın suçlamalarından bir diğeri de, başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton'ın yardımıyla Machado'nun ABD vatandaşlığı aldığıydı.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
90'lı yıllarda birçok dergi kapağını süsleyen Venezuelalı güzel, erkek dergisi Playboy'a çırılçıplak pozlar da vermişti.
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
Machado'nun Instagram'da 600 binden fazla takipçisi var.
12 / 15

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
13 / 15

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
14 / 15

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
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Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!

Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama!
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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kainat Güzeli cinsel ilişki ABD

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